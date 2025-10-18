Raportul Inspectoratului de Stat în Construcții după explozia din Rahova: Porțiuni din bloc trebuie demolate imediat. „Utilizarea în continuare a clădirii nu este posibilă”

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Inquam Photos / Tudor Pană

Concluziile raportului Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC) arată că scara a 2-a a blocului 32 din Rahova, unde s-a produs explozia vineri dimineață, nu mai poate fi utilizată în nicio formă și trebuie dezafectată și înlocuită. Experții apreciază că o consolidare nu este justificată tehnico-economic.

Blocul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane.

„Se apreciază faptul că situația constatată are un caracter evolutiv, clădirea neaflându-se într-un stadiu de echilibru permanent, existând riscul de colaps progresiv”, au constatat experții ISC într-un raport făcut public sâmbătă seară.

Raportul subliniază că întreg imobilul „nu mai îndeplinește cerința fundamentală de rezistență mecanică și stabilitate” prevăzută de lege și este „improprie accesului și utilizării”.

„Ținând seama de starea de degradare constatată a clădirii, se constată că clădirea în ansamblul ei nu mai îndeplinește cerința fundamentală de calitate «rezistență mecanică și stabilitate», prevăzută de legea 10/1995, prezentând risc de prăbușire și fiind improprie accesului și utilizării”, se arată în raport.

Raportul integral poate fi citit integral mai jos:

Consoliderea clădirii, un risc major pentru muncitori

ISC avertizează că eventuale lucrări de consolidare ar necesita intervenții „cvasi-totale asupra tuturor elementelor structurale”, ar dura mult și ar implica riscuri majore pentru echipele de intervenție.

„Ținând seama de degradările severe constatate care afectează majoritar clădirea, inclusiv starea de colaps parțial, și sistemul structural al clădirii realizat din panouri mari prefabricate se observă următoarele:

utilizarea în continuare a clădirii afectate, scara a 2-a a blocului 32 în integralitatea ei, este strict condiționată de efectuarea de lucrări de consolidare și punere în siguranță și se poate relua numai după implementarea totală a acestora;

porțiunea de clădire aflată deasupra zonei afectate direct de explozie, etajele 7 și 8, și imediat dedesubtul acesteia, etajul 4, necesită dezafectare urgentă;

consolidarea clădirii necesită o intervenție cvasi-totală asupra tuturor elementelor structurale verticale, fundațiilor, și asupra planșeelor din vecinătatea fațadelor nord-est și nord-vest;



implementarea măsurilor de intervenție pentru consolidare este de lungă durată prin specificul acestora și al sistemului structural existent;



lucrările de expertizare tehnică, proiectare și punere în operă a măsurilor de intervenție pentru consolidare necesită accesul lucrătorilor în clădire, fără ca să poată fi asigurată siguranța acestora;



intervențiile pentru consolidare sunt de natură să afecteze funcțional clădirea, în spațiile comune și în apartamente;



se precizează că este posibil ca starea clădirii de dinainte de explozie să nu poată fi reconstituită din cauza deplasărilor verticale mari de la nivelul planșeelor care nu vor putea fi repoziționate; în această situație etajele respective nu vor putea fi utilizate;

conform legii, în cazul consolidării, trebuie atins un nivel de siguranță compatibil cu prevederile reglementărilor tehnice actuale ceea ce va determina necesitatea realizării unei intervenții generalizate;



efectuarea de lucrări de consolidare asupra clădirii avariate necesită realizarea unor structuri auxiliare de sprijinire, cu fundații proprii și dezvoltate în plan;



întrucât lucrările de consolidare sunt puternic invazive și de lungă durată, există posibilitatea ca pe durata desfășurării acestora amplasamentul să fie afectat de un cutremur moderat sau mare care ar pune în imediat pericol stabilitatea clădirii și ar putea produce prăbușirea parțială sau totală acesteia.

Consolidarea clădirii nu este justificată

ISC apreciază că, dată fiind starea actuală a clădirii, consolidarea clădirii nu este justificată din punct de vedere tehnico-economic, lucrările de consolidare putând depăși valoarea de înlocuire a clădirii, durează un timp îndelungat și prezintă risc ridicat în execuție”.

„Utilizarea în continuare a clădirii nu este posibilă”

În aceste condiții, ISC recomandă demolarea scării afectate în integralitate și instituirea unui perimetru de siguranță, care să includă și tronsonul Liceului „Dimitrie Bolintineanu” aflat în imediata vecinătate.

Concluziile raportului:

„Din analiza informațiilor colectate, a cadrului legal și normativ aplicabil, referitor la posibilitatea utilizării în continuare a imobilului, echipa de experți stabilește că utilizarea în continuare a clădirii, în starea în care se află la momentul elaborării raportului tehnic, nu este posibilă, prezentând risc ridicat pentru utilizatori și pentru persoanele din imediata vecinătate și recomandă dezafectarea și înlocuirea acesteia. Această concluzie se referă la scara a 2-a a blocului 32, în integralitatea ei.

Componentele clădirii care prezintă avarii grave se pot prăbuși punând în pericol persoanele situate în vecinătatea acesteia.

În acest sens, în jurul clădirii trebuie stabilit de către autoritățile competente un perimetru de siguranță, și accesul persoanelor în acest perimetru trebuie restricționat.

Ținând seama de proximitatea avariilor grave și instabilitate probabilă a etajelor 7 și 8 din colțul de nord al clădirii, se apreciază că în perimetrul de siguranță trebuie introdusă și tronsonul clădirii liceului Dimitrie Bolintineanu situat în vecinătatea clădirii.

Se consideră că ridicarea restricțiilor de acces se poate realiza numai după demolarea părții afectate a clădirii sau punerea ei în siguranță prin orice mijloace”.

Explozia, într-un bloc cu 108 apartamente

Trei persoane au murit în urma exploziei din Capitală și 20 au fost rănite în urma exploziei care s-a produs vineri într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Premierul Ilie Bolojan a informat că, potrivit primelor estimări ale Inspecției de Stat în Construcții, foarte probabil acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat.

Blocul avea 108 apartamente, în care locuiau circa 400 de persoane. Autoritățile au dispus evacuarea totală a imobilului întrucât există risc de prăbușire.