Rapperul Wiz Khalifa, dat în urmărire de Poliția Română

Rapperul Wiz Khalifa, condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach, Please din Costineşti, a fost dat în urmărire generală de Poliţia Română.

Thomaz Cameron Jibril, cunoscut drept Wiz Khalifa, apare pe site-ul Poliţiei Române la categoria Persoane urmărite, întrucât pe numele său există un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru infracţiuni la regimul stupefiantelor, notează News.ro.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena festivalului Beach Please de la Costineşti, în 2024.

Wiz Khalifa a contestat în această primăvară, fără succes, decizia Curții de Apel Constanța, astfel că a rămas definitivă condamnarea la 9 luni de închisoare.

Condamnat în primă instanță doar la o amendă penală

În primăvara anului trecut, Tribunalul Constanţa hotărâse ca Wiz Khalifa să fie condamnat la pedeapsa amenzii penale în valoare de 3.600 de lei, dar decizia a fost atacată de procurorii DIICOT la Curtea de Apel Constanţa.

Wiz Khalifa a fost trimis în judecată în octombrie 2024, pentru deţinere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

Polițiștii s-au sesizat după ce acesta a aprins un joint pe scena festivalului Beach, Please din Costinești. Wiz Khalifa a fost ridicat atunci de polițiștii români, imediat după concertul din noaptea de 13 spre 14 iulie 2024 și dus la audieri.

Conform polițiștilor, Wiz Khalifa „a deţinut peste 18 grame de canabis (drog de risc) şi a consumat (pe scenă) o altă cantitate de canabis, sub forma unei ţigări artizanale”.

Potrivit legii, în România, cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpărarea sau deţinerea de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.