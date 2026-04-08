Rareș Bogdan, aceeași teză ca George Simion și Anca Alexandrescu, în scandalul închiderii Realității Plus. Acuzații dure ale europarlamentarului PNL

Europarlamentarul PNL, fostă vedetă a Realității, a criticat decizia CNA de a retrage licența postului Realitatea Plus.

„Închiderea unui post de televiziune nu poate fi un motiv de bucurie decât pentru un om care nu înțelege democrația. Democrația înseamnă și să fii criticat. Înseamnă chiar să încurajezi presa să te critice, pentru că așa este sănătos. Ca să nu derapezi. Ca să nu devii dictator. În SUA există pe posturile tv și multă demență, minciună, manipulare, dar nimeni nu se gândește măcar să le închidă. Mulți nebuni sau oameni sănătoși la cap, care critică puterea sau promovează efectul cizmelor de gumă asupra clarului de lună, își exprimă opiniile deoarece au libertatea de a o face. În America poți să spui orice la televizor, pentru că unicul judecător este publicul. Poți urmări posturi quality, pentru care verificarea informației este lege, posturi axate pe investigații, reportaje obiective, unde etica jurnalistică are valoare, sau poți să guști circ, delir cosmic, propagandă deșănțată, orice corespunde frustrărilor adânci sau strategiilor politice ale unor grupuri discrete”, scrie Rareș Bogdan pe Facebook.

Acesta amintește că „în iarna lui 2016, când ANAF a somat Antena 3 să evacueze sediile în 5 zile, am luat apărarea jurnaliștilor postului. Nu eram prieteni, eram și atacat, fiind în concurență directă. Dar să nu confundăm lucrurile! N-ar fi fost corect să nu fi reacționat atunci! Ori apărăm statul de drept, și atunci nu considerăm că democrația este un bufet suedez, din care iei doar ce îți place, ori ne asumăm că ne folosim de domnia legii doar când ne convine.”.

Rareș Bogdan amintește că a lucrat 12 ani la Realitatea TV.

„Am avut libertate de mișcare, am colaborat cu mulți profesioniști, am simțit ce înseamnă o echipă care face audiență deoarece își investește tot sufletul în telespectatori. Poți să nu îmbrățișezi politica lor editorială, ai libertatea asta, dar nu voi fi niciodată de acord cu suprimarea libertății de exprimare. Nu ne place? Este în regulă! Dar dacă într-o zi, cuiva i se va năzări să suprime alt post, unde aude numai lucruri pe care le detestă? „Nu sunt de acord cu ce spui, dar voi apăra până la moarte dreptul tău de a o spune” – oare unde am auzit asta?” Oameni buni, dreptul la opinie este universal, nu doar pentru cei care au aceleași convingeri ca noi!”.

„Răzbunare politică”

Pe final, acesta acuză clar CNA pentru retragerea licenței postului tv.

„Ridicarea licenței este un pretext. Realitatea Plus are amenzile plătite la zi. O arată certificatul fiscal. Decizia de a-i ridica licența a fost luată deoarece în 2024 ar fi existat 6 luni în care nu au plătit amenzile. În acest moment nu am niciun motiv să cred ce spune CNA. De ce nu au intervenit atunci? De ce retroactiv? Ca să creeze și mai mult conflict? Lene? Frustrare? Prostie? Ticăloșie? Poate Bunul Dumnezeu vede, judecă, analizează. Așa cum arată azi decizia de închidere a Realității Plus, pare strict o răzbunare politică și va avea consecințe de imagine asupra ceea ce înseamnă democrația într-un stat UE”, spune europarlamentarul PNL.

Teza unei motivații politice care s-ar afla în spatele retragerii licenței Realității Plus a fost enunțată și de George Simion, dar și de vedeta stației, Anca Alexandrescu, fosta candidată susținută de AUR la Primăria Capitalei.