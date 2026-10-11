Rareş Bogdan, despre ce se va întâmpla dacă pică și guvernul Luca Niculescu: „Va fi forțat”

Europarlamentarul PNL Rareş Bogdan consideră că, în momentul în care ar cădea guvernul Luca Niculescu, preşedintele Nicușor Dan „va fi forțat” să convoace alegeri anticipate.

Eurodeputatul liberal Rareş Bogdan a vorbit duminică seară, la Antena 3, despre scenariul alegerilor anticipate, el afirmând că, dacă se va merge pe calendarul clasic, „mai repede de 20 februarie, 15 martie, nu putem avea alegeri”.

„Dacă am avea alegeri – şi ne uităm astăzi cum arată harta aritmetică parlamentară -, vom constata că nu se modifică foarte mult în cazul în care vom avea alegeri. Vom avea încă cinci luni de zile de blocaj, în care investiţiile vor trena sau nu vor ajunge în România, vom avea disperare, vom avea creştere de preţuri, vom avea încă 10.000 de companii care vor da faliment, aşa cum au dat faliment deja peste 65.000 de companii din cauza politicilor dezastroase duse de Ilie Bolojan”, a declarat politicianul PNL la postul Antena 3, potrivit News.ro.

„Vă spun ceva şi s-ar putea să şochez, nu cred că mai putem avea o altă nominalizare. Și vă spun şi de ce. În momentul în care ar cădea guvernul Luca Niculescu, cred că preşedintele va fi forţat pe de o parte de USR, PNL, parţial UDMR şi de AUR, care vor forţa alegerile anticipate. Se va crea o masă de presiune, aparent imposibilă, dar care va cere anticipate. Asta nu înseamnă că calculele pe care le fac Motreanu şi ceilalţi în cancelariile din Modrogan vor fi cele la care se aşteaptă. Nu”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

„Se pregătește măritişul dintre PNL și USR”

Potrivit lui Rareş Bogdan, PNL împreună cu USR pregătesc „măritişul”.

„Noi tot spunem de un an că se pregăteşte acest măritiş cu neoprogresiştii. Măritişul cu USR este deja pregătit, iar acest măritiş nu va duce partidul acolo unde îşi doresc ei, la 25-28% împreună, cele două forţe şi vor avea surpriza să vadă un scor în jurul a 20%, care poate fi şi sub 20%”, a menţionat el.

„Personal, mi-aş dori să-i văd pe aceşti colegi ai mei, care îl susţin asemenea unei secte pe gurul Bolojan, şi inclusiv pe Bolojan, aş vrea să-i văd pe stradă, între oameni, între companiile închise”, a mai spus eurodeputatul PNL.

„Oamenii aceştia n-au câştigat alegeri în viaţa lor”. Rareş Bogdan, noi acuzații la adresa conducerii PNL

Rareş Bogdan a răspuns de asemenea, la Antena 3, criticilor unor lideri din PNL la adresa puciştilor din partid, printre care și el.

„Oamenii aceştia n-au câştigat niciodată alegeri în viaţa lor. Eu am condus de două ori lista Partidului Naţional Liberal şi am câştigat cu 28% alegerile europarlamentare. Niciodată, de 1990 până astăzi, n-a câştigat PNL 28% la alegeri. Bolojan a câştigat 14%, ca să fie lucrurile foarte clare. Iar după aceea am câştigat 49%, sigur, într-un parteneriat cu PSD”, a spus Rareş Bogdan.

„Chestiunea asta cu Bruxellesul care l-ar dori doar pe Bolojan e falsă”, a mai susținut el, afirmând că „şi Bruxellesul şi toţi ceilalţi vor un partener serios, un partener care să-şi facă treaba în Bucureşti”. „Nu contează cum îl cheamă. Important este să se asume anumite chestiuni ce ţin de economia României şi de parcursul României pro-occidental”, a mai susținut el, conform News.ro.

Reacția sa vine după ce vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru a acuzat că, de 24 de ore, PSD-iştii şi puciştii din PNL „îşi trimit bezele”, afirmând că primul care a dat tonul a fost liderul PSD Sorin Grindeanu, despre care susţine că „ar intra la guvernare dar are nevoie de un paravan, de un partid-breloc care să deconteze furăciunile”, mesajul acestuia nefiind pentru conducerea legitimă a Partidului Naţional Liberal, ci „o invitaţie la trezire a grupării roşii din interior”.