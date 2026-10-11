Alexandru Muraru, atac la PSD și „puciștii din PNL”: „Își trimit bezele. Primul a dat tonul Grindeanu”

Vicepreşedintele PNL Alexandru Muraru îl acuză pe Sorin Grindeanu că are nevoie de un „partid-breloc care să deconteze furăciunile lor”, iar mesajele sale din ultimele zile privind guvernarea sunt „o invitaţie la trezire a grupării roşii” din PNL.

„Nu pot să nu observ cum se poartă un dialog public între PSD și puciștii din PNL, alimentat de disperarea pesediștilor de remufare a baroniadei lor la banul public. De 24 de ore, ambele părți, pesediștii și puciștii, își trimit bezele”, a scris Alexandru Muraru sâmbătă seară, pe pagina sa de Facebook.

Reacția lui Muraru vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis două mesaje în postări pe Facebook, vineri și sâmbătă.

În cel de vineri a scris că „PSD susţine refacerea unei majorităţi stabile alături de PNL şi UDMR” şi este pregătit să îşi asume responsabilitatea guvernării”, iar sâmbătă că „participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România”.

Alexandru Muraru e de părere că mesajele lui Grindeanu nu sunt adresate conducerii PNL.

„Primul a dat tonul Grindeanu, care ar intra la guvernare dar are nevoie de un paravan, de un partid-breloc care să deconteze furăciunile lor. Nu a fost un mesaj pentru conducerea legitimă a Partidului Național Liberal ci o invitație la trezire a grupării roșii din interior”, a scris Alexandru Muraru.

Muraru a mai scris că a fost trimis „la înaintare” Alexandru Rogobete, pe care îl numeşte „fostul ministrul-catastrofă al Sănătăţii”.

„Care a pierdut finanțări pentru jumătate din obiectivele prinse în PNRR, să ne spună nouă cum e cu doctrina liberală și cum ar trebui să gândim noi. Mesaje similare au început să fie rostogolite de alți pesediști”, a mai spus Muraru.

„Momeala a fost mușcată deja”

Deputatul liberal a mai spus că unii membri ai partidului au preluat mesajele social-democraților.

„Momeala a fost mușcată deja de unii care s-au apucat să scrie manifeste publice, implorând în cel mai penibil mod cu putință ca Partidul Național Liberal să se arunce în brațele PSD, de dragul țărișoarei. Nu i-am văzut să invoce grija pentru interesul național când PSD și AUR lucrau de zor la sabotarea și mai apoi înlăturarea unui guvern condus de premier liberal, frecându-și mâinile de bucurie la o manevră care a afectat, culmea, însăși stabilitatea României pe care o deplâng acum. Ce vremuri triste pentru ei”, a mai scris Muraru.

„Cât despre pesediști, nu ne purtați nouă de grijă. Mai bine vă uitați în sondajele reale și la percepția publică despre voi”, a conchis Alexandru Muraru.