Rareș Bogdan îl pune pe Bolojan în „zona progresistă, neomarxistă” alături de Peter Magyar și Maia Sandu

Europarlamentarul Rareș Bogdan a afirmat, la Antena 3, că vede posibilă o candidatură a lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale, susținut de un curent progresist și neomarxist, în care-i mai vede pe noul premier ungar Peter Magyar și pe președinta Moldovei, Maia Sandu.

Întrebat dacă în PNL se conturează un curent care să susțină candidatura lui Ilie Bolojan la alegerile prezidențiale următoare, Rareș Bogdan a spus că acest lucru este posibil, existând „un curent progresist” în interiorul partidului.

„Un curent care se îndepărtează de baza PNL”

„Un curent progresist, sigur, nu e de acuzat, un curent care urmează aceeaşi linie cu a domnului Trudeau, fie-i ţărâna politică uşoară, sau cu a domnului Macron, care în şase luni, nouă luni de zile, părăseşte Palatul Élysée. Un curent similar cu a doamnei Kamala Harris, un curent similar cu a domnului Peter Magyar, sau a doamnei Maia Sandu din Moldova, care se îndepărtează de baza Partidului Naţional Liberal, care se duce într-o zonă neoprogresistă, neomarxistă, de stânga”, a declarat Rareș Bogdan, unul dintre contestatarii actualei conduceri a PNL.

El a acuzat că, din patru miniștri desemnați de PNL, doar doi au avut legături cu partidul: Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare.

„Deoarece cei 284.000 de membri ai PNL nu erau niciunul capabil să intre în guvernul Bolojan, cu consilieri, mai toţi, care au postat, sau care au avut poziţionări dure împotriva Statelor Unite şi care au condamnat politicile Statelor Unite, singura ţară care, de-a lungul istoriei noastre, a fost alături”, a continuat Rareș Bogdan, citat de News.ro.

Totodată, acesta și-a exprimat susținerea pentru platforma liberal-conservatoare, anunţată de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

„Nu putem să ne abandonăm electoratul din zona rurală, semi-urbană, respectiv din zona urbanului mic, nu putem să ne abandonăm cei 1100 de primari, nu putem să ne batem pe o singură zonă ideologic-doctrinară cu cei din SENS şi cei din USR, pentru că România are un public progresist de maxim 15-20%”, a mai spus europarlamentarul.

Critici și din partea Alinei Gorghiu

Tot duminică, Alina Gorghiu, un alt critic al conducerii actuale a PNL, a susținut că partidul se îndepărtează de liberalism prin apropierea de USR.

„Despre viitorul Partidului Naţional Liberal am aflat de la TV. Da, aţi auzit foarte bine, de la televizor. Că partidul merge pe liste comune cu USR, ni s-a comunicat public, oameni buni, ca un fapt împlinit, fără nicio dezbatere internă, fără o decizie a organismelor statutare, fără o consultare cu organizaţiile judeţene, ce să mai zic de consultări cu primarii, cu membrii de partid obişnuiţi”, a comentat Alina Gorghiu într-o postare pe Facebook.

„Un partid liberal-conservator, să ştiţi că îşi ia întotdeauna deciziile în interior, prin dezbatere, prin vot şi nu le află colegii din partid de la emisiuni. Să fim serioşi, nu poţi să vorbeşti despre identitate liberal-conservatoare exact în propoziţia în care anunţi liste comune cu USR”, a mai spus Alina Gorghiu.

Declarația la care se referă Gorghiu îi aparține președintelui PNL Ilie Bolojan, într-o emisiune la B1 TV, din 13 iulie.

Întrebat dacă ia în calcul ca la următoarele alegeri PNL să aibă liste comune cu USR și Forța Dreptei Ilie Bolojan a răspuns: „În mod evident, e nevoie de o formulă de coagulare, în așa fel încât să avem un pol de modernizare, iar asta nu se poate face decât luând în calcul toate forțele politice care au aceeași viziune”.

Deși nu a dat detalii, Bolojan a sugerat că o alianță electorală ar putea fi instituită pentru viitoarele alegeri locale, alianță în care partidele componente să aibă candidați comuni.