Rareș Bogdan, reacție după ce numele său a apărut în dosarul DNA în care este cercetat un afacerist din Vaslui: „Mă felicit acum”

Rareș Bogdan, membru al Parlamentului European și prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal, într-o conferință de presă, la București, 6 aprilie 2023. FOTO: Lucian Alecu / Alamy / Alamy / Profimedia

Europarlamentarul Rareș Bogdan spune, contactat de HotNews, că nu a auzit până acum de afaceristul vasluian Fănel Bogos, anchetat de DNA. Mediafax a publicat azi informații din stenograme în care se menționează că Rareș Bogdan a fost sunat de fostul general SIE Nicolae Iana, care i-a propuns o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”.

Europarlamentarul Rareș Bogdan spune că nu a auzit de numele lui Bogos până astăzi.

Întrebat de HotNews dacă a fost contactat vreodată de Bogos, Rareș Bogdan a negat: „Nu, niciodată acest domn. Nu am auzit niciodată până astăzi acest nume. Habar nu am habar cine e acest Bogos”, a spus Rareș Bogdan.

„Ce bine e să nu te întâlnești chiar cu toți care te sună și să fi mai tot timpul plecat. M-a ferit Bunul Dumnezeu. Mă felicit acum”, a adăugat el.

Europarlamentarul admite că a fost sunat de Nicolae Iana: „Apare (n. red.: în stenograme) că la un moment dat m-a sunat altcineva și că mi-a cerut o întâlnire, fără nicio legătură cu acest domn sau cel puțin nu mi-a spus nimic de acest nume”, a explicat europarlamentarul PNL.

În ce context apare numele lui Rareș Bogdan în dosarul afaceristului Fănel Bogos

Potrivit stenogramelor din dosar pe care le citează Mediafax, în data de 27 august 2025, fostul general SIE Nicolae Iana l-a contactat pe Rareș Bogdan, propunându-i o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”, pentru a-l prezenta „unor tineri pensionari din servicii secrete” pe care ar fi dorit să-i integreze „într-un sistem relațional de influență”.

Mediafax scrie că declarațiile martorilor din dosar indică faptul că Rareș Bogdan l-ar fi contactat ulterior pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, căruia i-ar fi cerut informații despre SC Vanbet SRL, „interesându-se pentru niște prieteni din SIE”.

Sursele judiciare ale sursei citate anterior precizează că nu sunt formulate acuzații împotriva eurodeputatului, iar menționarea numelui său apare doar în contextul relatărilor din anchetă.

În același dosar apare și numele premierului Ilie Bolojan, care a admis că s-a întâlnit cu afaceristul din Vaslui în septembrie, însă discuția „nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogos, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri”.

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogos”, a transmis Ioana Dogioiu într-o reacție pentru HotNews.