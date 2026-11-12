Răspuns de la vârful UE față de ideea unui acord de securitate cu Rusia. „Nu este nevoie să se reinventeze roata”

Rusia preşedintelui Vladimir Putin mai întâi a subminat, iar în cele din urmă a distrus arhitectura de securitate din Europa, a declarat joi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, informează AFP, preluată de Agerpres. Declarația vine după ce SUA a cerut Rusiei să accepte încheierea unui nou acord de securitate cu Europa.

„Europa a avut o arhitectură europeană de securitate funcţională până când aceasta a fost mai întâi subminată treptat, apoi în cele din urmă distrusă de invazia Rusiei în Ucraina”, a declarat el la Dublin, înainte de începerea unui summit al liderilor europeni.

Costa a insistat că, în ceea ce priveşte securitatea europeană, „nu este nevoie să se reinventeze roata” şi a apreciat că „orice dezbatere viitoare pe această temă trebuie să ia în considerare acest fapt” şi să se bazeze pe principii consacrate care „rămân la fel de relevante şi indispensabile pentru o pace justă şi durabilă astăzi, aşa cum erau acum 50 de ani”, relatează EFE.

Condițiile puse Rusiei

Aceste principii, a enumerat el, sunt „egalitatea suverană între naţiunile europene, abţinerea de la ameninţarea sau utilizarea forţei, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor şi soluţionarea paşnică a disputelor”.

Pe de altă parte, preşedintele Consiliului European a indicat că priorităţile Europei privind pacea în Ucraina sunt foarte clare şi includ un armistiţiu, progrese concrete şi tangibile în Marea Neagră şi eforturi pentru a crea condiţiile necesare pentru un acord de pace.

„Principala condiţie care rămâne pentru ca toate acestea să fie posibile este dacă Rusia este cu adevărat interesată de pace”, a afirmat el.

În acelaşi timp, Costa a avertizat că săptămânile următoare vor fi „un test decisiv” al disponibilităţii Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina.

Rusia se concentrează în prezent pe „atacurile sale împotriva civililor ucraineni. Acest lucru trebuie să se schimbe pentru ca pacea să fie posibilă, iar săptămânile următoare vor fi un test decisiv al disponibilităţii Rusiei de a pune capăt acestui război”, a declarat el la Dublin.

Totodată, Costa a îndemnat la un efort comun între ţările europene, Uniunea Europeană şi NATO pentru a stabili o voce europeană unificată în negocierile de pace cu Rusia.

„Nu se poate discuta despre securitatea Europei fără o voce europeană la masa negocierilor. Această voce europeană trebuie să fie rezultatul unui efort comun între naţiunile europene, Uniunea Europeană şi NATO”, a afirmat Costa în discursul adresat liderilor Comunităţii Politice Europene (CPE), adăugând că UE „îşi joacă rolul”.

Discuţiile dintre Rusia şi Ucraina, precum şi modul de reprezentare a UE cu o singură voce în negocierile privind Ucraina în cadrul unui summit european informal vor fi discutate la summitul CPE care are loc joi şi vineri la Dublin.

SUA vrea să medieze între Bruxelles și Moscova

Statele Unite au solicitat Rusiei să elaboreze un nou acord de securitate cu Europa, au declarat două surse informate privind propunerea pentru Axios, citat de The Moscow Times.

Acordul de securitate cu Europa a reprezentat un punct-cheie în cadrul negocierilor de pace privind războiul din Ucraina de la Abu Dhabi din ultimele două zile, au precizat surse.

Reprezentanții Rusiei prezenți la întâlnire au afirmat că războiul de amploare din Ucraina a izbucnit deoarece fostul președinte american Joe Biden nu a răspuns la o scrisoare a lui Vladimir Putin în care erau prezentate preocupările legate de securitate.

Drept răspuns, emisarii speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au propus ca partea rusă să pregătească un nou proiect care să răspundă preocupărilor și cerințelor Moscovei în acest domeniu.

Documentul trebuie, de asemenea, să prezinte „măsurile simetrice” pe care Rusia este pregătită să le ia pentru a reduce tensiunile în relațiile cu țările europene.

Witkoff și Kushner au adăugat că, pentru a asigura o discuție serioasă pe aceste teme, la negocieri trebuie să participe și reprezentanți europeni.