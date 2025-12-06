Sari direct la conținut
Răspuns de la vârful UE la strategia de securitate a Statelor Unite, plină de atacuri la adresa Europei: „Rămân cel mai mare aliat al nostru”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas. FOTO: Raa/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene, a declarat sâmbătă șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate americane, în care se vorbește despre „dispariția civilizațională” a Europei, transmit AFP și Reuters.

Reacția acesteia vine după ce, vineri, a fost publicată noua strategie de securitate națională a SUA, care cere cultivarea rezistenței” în Europa, avertizând că continentul subminează democrația, blochează pacea în Ucraina și se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza migrației ridicate și a scăderii natalității.

De asemenea, se sugerează că SUA ar putea să ajute dreapta radicală din UE, cu care a dezvoltat relații tot mai strânse în timpul administrației Donald Trump.

Kaja Kallas: „Statele Unite rămân cel mai mare aliat al nostru”

„Desigur, există multe critici, dar cred că unele dintre ele sunt întemeiate”, a declarat Kallas, întrebată despre acest document în cadrul unei conferințe la Doha, în Qatar.

„Statele Unite rămân cel mai mare aliat al nostru (…) nu am fost întotdeauna de acord pe diferite subiecte, dar cred că principiul general rămâne același. Suntem cei mai mari aliați și trebuie să rămânem uniți”, a adăugat ea.

„Europa și-a subestimat propria putere. În ceea ce privește Rusia, de exemplu (…) ar trebui să avem mai multă încredere în noi înșine”, a afirmat dna Kallas.

