Răspuns din PNL la temerile lui Grindeanu privind „izolarea în coaliție” a PSD. „Nu e mare dragoste în coaliție/ Toate opțiunile trebuie să fie pe masă”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, la B1 TV, că temerile lui Sorin Grindeanu legate de „izolarea în coaliție a PSD” pe care ar arăta-o o candidatură comună a PNL și USR la Primăria Capitalei nu sunt justificate întrucât coaliția este un acord de guvernare, nu o alianță electorală. Primarul sectorului 6 a mai spus că „toate opțiunile trebuie să fie pe masă” în ce privește alegerile de la București.

„Este o coaliţie pentru un obiectiv asumat în acordul de guvernare, nu este o alianţă electorală. Este o coaliţie care are un obiectiv, să treacă această perioadă grea pentru România şi să relanseze economic ţara. De aceea suntem împreună aici. Nu e mare dragoste între PSD, PNL, USR. Este o coaliţie pro-europeană şi normală în democraţie. Discuţiile despre un candidat comun nu fac obiectul scopului coaliţiei. Toate opţiunile trebuie să fie pe masă”, a declarat Ciprian Ciucu, citat de News.ro.

Liberalul a răspuns astfel unei afirmații făcute luni de către Sorin Grindeanu care a spus că un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei ar însemna că „PSD este într-o formă de izolare in coaliție”, iar într-un astfel de scenariu sunt „șanse foarte mari” să se rupă alianța de guvernare.

„Nu mi se pare normal să negociezi dacă respecți legea”

În ce privește data alegerilor, liberalul a spus că scrutinul trebuie organizat cel târziu în noiembrie, motivând că respectarea legii nu poate fi obiect de negociere în coaliție.

„Cum adică, negociem dacă respectăm sau nu legea? Nu contează cum văd eu sau ce cred eu şi pe cine avantajează. Contează că trebuie să facem alegerile în noiembrie. Nu mi se pare normal să negociezi dacă respecţi sau nu legea”, a argumentat Ciucu.

Ciprian Ciucu a fost invitat să comenteze faptul că deputatul Cătălin Drulă și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei postând imagini de la o discuție cu președintele Nicușor Dan. Întrebat dacă se așteaptă ca șeful statului să facă poze și cu el, în condițiile în care este luat în calcul pentru o candidatură din partea PNL, Ciucu a răspuns:

„Dacă vrea să facă poze cu mine, pot să fac poze cu domnia sa. Nu am niciun fel de probleme şi nu o spun cu aroganţă. Dacă vrea să fim într-un context în care să discutăm despre Bucureşti… Au rămas teme închise, precum referendumul, trebuie să îl ducem până la capăt. Bucureştiul nu are un Plan Urbanistic General, este un document strategic pentru acest oraş. Sunt multe teme pe care le pot discuta cu domnul Nicuşor Dan”, a spus Ciprian Ciucu.