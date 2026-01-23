Răspuns dur al șefului Parlamentului de la Chișinău la propunerea unui apropiat al lui Simion de a face un referendum pentru Unire

„Noi o să o tratăm ca pe o acțiune populistă”, spune liderul PAS, Igor Grosu, despre inițiativa de a organiza un referendum privind unirea Republicii Moldova cu România, propusă de un politician susținut de George Simion în alegerile din 2025.

Invitat joi, 22 ianuarie 2026, la o emisiune TV, liderul PAS, Igor Grosu, care este și președintele Parlamentului de la Chișinău, a recunoscut că ar vota pentru Unire, dar a precizat că majoritatea parlamentară nu va susține inițiativa.

„Noi o să o tratăm ca pe o acțiune populistă, pentru că la moment, în opinia noastră, orice referendum la acest subiect nu are șansă să treacă. Și atunci e o acțiune care nu face altceva decât vine să dăuneze idealurilor sincere a celor care împărtășesc ideile unioniste sincer și nu sunt unioniști de profesie”, a declarat Igor Grosu la Pro TV Chișinău.

La începutul lunii ianuarie, liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a declarat că va propune referendumul la prima ședință a Parlamentului din 2026, care va avea loc în februarie, după vacanța deputaților. „O să vedeți cum o să voteze majoritatea parlamentară”, a spus el.

Costiuc este un aliat-cheie al lui George Simion la Chișinău, liderul AUR susținându-i activ campania pentru alegerile parlamentare din septembrie 2025. Întrebat dacă Vasile Costiuc este „un unionist de profesie”, Grosu a răspuns în cadrul emisiunii: „Nu mă pun să-l analizez, dar vă spun că noi am avut parte de personaje care au făcut afaceri din Idealul Unirii”.

Propunerea lui Costiuc a venit la scurt timp după ce președinta Maia Sandu a declarat, pe 12 ianuarie 2026, pentru jurnaliștii britanici, că ea ar vota pentru unirea cu România într-un eventual scrutin. Sandu a subliniat însă că prioritatea zero rămâne integrarea în Uniunea Europeană.

„Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască sub presiunea Rusiei. Există însă o majoritate care sprijină integrarea în UE și acesta este țelul pe care îl urmărim”, a explicat președinta. O reacție la declarațiile Maiei Sandu a venit de la Moscova.

În prezent, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu deține 53 din cele 101 mandate în Parlament. Deși majoritatea este suficientă pentru guvernare, un referendum de revizuire a Constituției necesită semnătura a cel puțin 34 de deputați pentru inițiere și consultări largi în societate, praguri greu de atins fără consens politic major. Conform ultimelor sondaje, susținerea pentru Unire în rândul populației oscilează în jurul pragului de 40%.