Reacție de la Moscova după declarațiile Maiei Sandu privind unirea cu România: „Distrugătoare pentru statalitea Moldovei”

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, participă la o sesiune plenară a summitului BRICS la Rio de Janeiro, în Brazilia, pe 7 iulie 2025. FOTO: Pablo PORCIUNCULA / AFP / Profimedia

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că planurile președintelei Moldovei, Maia Sandu, de a organiza un referendum privind reunificarea cu România ar fi distructive pentru statalitatea Moldovei, relatează Reuters.

Lavrov a mai declarat totodată că Rusia nu poate decât să regrete faptul că Republica Moldova a început procesul de denunțare a trei acorduri fundamentale care stau la baza apartenenței sale la Comunitatea Statelor Independente (CSI).

Afirmațiile au fost făcute în conferința anuală în care Serghei Lavrov rezumă anul care s-a încheiat din perspectiva diplomației ruse.

Maia Sandu: „Aș vota pentru unirea cu România”

Reacția vine după ce președinta Maia Sandu a spus săptămâna trecută, pentru podcastul britanic „The Rest Is Politics”, că „dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”.

„Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a mai spus Maia Sandu, care a recunoscut că în acest moment nu există însă o majoritate pentru unirea cu România. „Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim”, a mai spus Maia Sandu.

A fost pentru prima dată când lidera de la Chișinău a oferit un răspuns exact pe această temă. „Este soluția realistă care ne poate ajuta să supraviețuim ca democrație”, a argumentat ea.

La câteva zile, și premierul Alexandru Munteanu a spus că și el ar vota „pentru” dacă ar fi întrebat într-un referendum de unirea cu România.

Partidele pro-ruse de la Chișinău au cerut punerea sub acuzare a Maiei Sandu

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte prorus Igor Dodon, a cerut instituțiilor statului să o pună sub acuzare pentru trădare pe președinta Maia Sandu, ca urmare a afirmațiilor făcute privind unirea cu România.

PSRM spune, într-un comunicat transmis marți, că declarațiile Maiei Sandu nu pot fi considerate opinii personale, calificându-le drept „un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalităţii moldoveneşti, a Constituţiei, suveranităţii şi neutralităţii ţării”.