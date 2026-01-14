Răspuns tranșant de la Guvern, întrebat dacă premierul Ilie Bolojan are în plan să adopte măsuri care vizează învățământul universitar

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a transmis miercuri pentru HotNews că Guvernul infirmă „categoric” intenția Executivului de a adopta măsuri precum reducerea locurilor bugetate pentru studenți sau comasarea unor universități.

HotNews a scris, marți seara, citând surse apropiate de discuțiile privind sistemul de educație, că Executivul plănuiește în anul 2026 noi modificări în sistemul de învățământ, cu scopul de a face economii la bugetul de stat. Conform surselor citate, măsurile urmau să vizeze în special în zona universitară.

Informația fusese relatată anterior și de Antena 3 CNN și EduPedu.ro.

Contactată miercuri de HotNews, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a răspuns: „Infirmăm categoric”.

HotNews o întrebase pe Dogioiu dacă premierul Ilie Bolojan are în plan ca Guvernul să adopte o serie de măsuri în anul 2026, în domeniul educației, zona universitară, pentru a face mai multe economii la bugetul de stat și dacă printre măsurile luate în calcul se numără reducerea numărului de posturi bugetate pentru studenți și eventuala comasare a unor instituții de învățământ superior.

Premierul Bolojan, interimar la Educație

Premierul Ilie Bolojan a preluat interimar funcția de ministru al Educației, la 22 de zile după demisia lui Daniel David.

Premierul a susținut, marți seara, la TVR, că se ia în calcul nominalizarea unei persoane pentru funcția de ministru al Educației cu un profil mai apropiat de cel al unui tehnocrat, cum a fost Daniel David, precum și varianta unei persoane cu activitate mai veche în politică.

„Sunt valabile ambele ipoteze, analizăm toate variantele. Când ajungi ministru, îți pui credibilitatea la bătaie, anii de muncă în care ți-ai format o imagine, iar când iei măsuri care nu sună bine, riști să-ți fie credibilitatea afectată, dar nu pentru că ai făcut ceva greșit. Asta a făcut și Daniel David și se cuvine să-i mulțumesc”, a mai spus Ilie Bolojan.