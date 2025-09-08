Răspunsul dat de premierul Bolojan nemulțumirilor lui Grindeanu. „Calculele că disputele ți-ar aduce voturi sunt greșite”

Premierul Ilie Bolojan a spus, referindu-se la relația dintre partidele din coaliție, că sunt greșite calculele potrivit cărora crearea unor dispute ar aduce voturi unora dintre aceste partide. Bolojan a făcut această afirmație după ce a fost invitat să comenteze declarația făcută de către Sorin Grindeanu, potrivit căreia PSD nu va guverna „cu pistolul la tâmplă”.

Comentând discursul susținut de președintele PSD în fața Parlamentului, cu ocazia dezbaterii moțiunilor de cenzură, Ilie Bolojan a spus că succesele electorale viitoare ale partidelor de la putere depind doar de recâștigarea încrederii alegătorilor, nu de conflictele cu aliații de la guvernare.

„Solidaritatea este o condiție necesară”

„Când ai parteneri care în alianță au dispute între ei, calculele că disputele ți-ar aduce voturi sunt greșite. Doar recâștigarea încrederii este o condiție de a ne recâștiga electoratele. Dacă știm că trebuie să luăm măsuri nepopulare, trebuie să ni le asumăm. Știu că omul de la vârf trebuie să-și asume responsabilitatea, dar solidaritatea este o condiție necesară pentru a recâștiga încrederea”, a declarat Bolojan, într-un interviu pentru postul public de televiziune.

Premierul a afirmat că, odată cu instalarea guvernului său, partidele s-au angajat să reducă cheltuielile statului și să crească veniturile pentru a remedia situația gravă a finanțelor publice.

„Țara a ajuns în situația asta pentru că și partidele noastre au o răspundere importantă (…) Eu am căutat să-mi respect partenerii, să lucrez în așa fel încât să construiesc încredere”, a comentat Ilie Bolojan.

Întrebat dacă criticile ce i-au fost aduse indirect de către Grindeanu au legătură cu provizoratul actualei conduceri a PSD, președintele PNL a spus că nu dă „lecții politice” aliaților de la putere. „Cu siguranță că anumite aspecte interne pot să influențeze poziționările într-o chestiune sau alta”, s-a limitat Bolojan să comenteze.

Pe de altă parte, șeful Guvernului a spus că pe toate măsurile adoptate de guvern a existat o înțelegere în coaliție, înțelegere dovedită și de rezultatul votului de la moțiunile de cenzură.

„Într-o coaliție de patru partide nu este ușor pentru că există un istoric, poziționări diferite, dar când cheltui mult mai mult decât îți poți permite, când ai datorii mari nu există soluții în care să le faci pe toate fără să deranjezi pe nimeni”, a mai spus Bolojan.

Nemulțumirile lui Grindeanu

Discursul susținut de Sorin Grindeanu în Parlament a conținut și critici indirecte aduse partenerilor de guvernare ai PSD, premierul Ilie Bolojan nefiind pomenit în mod explicit.

„România nu are nevoie de austeritate extremă. Nu putem trece cu buldozerul peste țară, doar tăind și concediind. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini! Dacă reduci totul la cifre reci și concedieri, vei avea în final mai puțină economie și mai multă suferință. Austeritatea aplicată fără discernământ va duce România în recesiune”, a afirmat Grindeanu, fără să îl numească pe Ilie Bolojan, dar făcând referire la măsurile sale fiscale.

„Nu merge cu ultimatumuri şi ameninţări în faţa PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcţie clară, indiferent cât deranjează. Nu ne speriem şi nu ne lăsăm şantajaţi!”, a mai spus Sorin Grindeanu.