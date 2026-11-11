Bolojan îi răspunde lui Nicușor Dan cu „aritmetică”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat miercuri că nu i-a cerut preşedintelui Nicușor Dan să negocieze pentru el „ceva politic cu PSD”. „Politica nu înseamnă doar aritmetica politică, ci înseamnă principii”, a mai spus Bolojan. Marți seară seara, la conferința de presă, când a fost întrebat despre Ilie Bolojan, Nicușor Dan nici nu i-a rostit numele.

Ilie Bolojan a reacționat miercuri după conferința de presă de marți a președintelui Nicușor Dan. Șeful statului a declarat că de „nenumărate ori și mulți oameni din coaliția PNL-USR” i-au cerut să negocieze cu PSD pentru „diverse probleme de guvernare”.

„Toate discuţiile instituţionale pe care le-am avut, în permanenţă au ţinut cont de problemele României, aspecte care ţin de politicile comune pe care Preşedinţia şi Guvernul le au de gestionat, apărare, politică externă, sau de aspecte foarte importante care ţin de PNRR. Dacă altcineva a cerut altceva, n-am de unde să ştiu“, a precizat Ilie Bolojan.

Liderul PNL a arătat că „politica nu înseamnă doar aritmetica politică, ci înseamnă principii, înseamnă consecvenţă înseamnă respectarea angajamentelor pe care ţi le-ai luat în faţa electoratului”.

„Problema nu este ceea ce s-a întâmplat în toamnă cu aritmetica parlamentară, ci că demiterea guvernului şi spargerea coaliţiei s-au bazat pe o trădare, iar trădarea nu poate să fie un fundament pe care poţi să construieşti ceva serios. E doar o problemă de timp până lucrurile se surpă“, a mai spus Bolojan, citat de news.ro.

În conferința de presă de marți, Nicușor Dan a declarat că e „o iluzie” că PNL şi USR, în configuraţia politică actuală, ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD. El a adăugat că niciun preşedinte din nicio ţară democratică nu poate să suplinească diferenţa între 30% şi 50%.

Dacă în cazul altor teme șeful statului a dezvoltat răspunsurile, când a fost întrebat despre părerea pe care o are despre Ilie Bolojan, el a devenit extrem de lapidar și nici măcar nu i-a rostit numele. Președinte a râs și a răspuns, sec, că acesta a fost premierul României „un an și a fost demis prin moțiune de cenzură”. Apoi a completat doar că nu vrea să intre în dispute politice și n-a mai comentat nimic despre fostul premier.