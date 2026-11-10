Nicușor Dan a râs când a fost întrebat ce crede despre guvernul Bolojan. Nici nu i-a rostit numele

Într-o conferință de presă în care președintele a dezvoltat pe larg răspunsuri despre deficitul bugetar, nevoia de disciplină financiară dar și despre diverse teme, Nicușor Dan a devenit extrem de lapidar când a fost întrebat despre guvernul Bolojan. Dan spus că Bolojan „a fost premierul României un an și a fost demis prin moțiune de cenzură”. Pe parcursul răspunsului, nu a rostit numele fostului său aliat.



Problemele financiare ale țării au fost invocate și descrise de președintele Nicușor Dan încă din începutul întâlnirii de marți seară cu presa, de la Palatului Controceni. „Orice abatere de la ținta de deficit înseamnă că nu ne putem plăti datoriile”, a spus președintele. Dan a explicat chiar necooptarea AUR la guvernare prin faptul că ar fi adus un pericol economic asupra României.

Ca să ilustreze dimensiunea deficitului, Nicușor Dan a explicat că noi cheltuim anual în plus față de cât încasăm cu valoarea a 2.000 de kilometri de autostradă.

Când i-a venit rândul pentru întrebare (ordinea se trage la sorți), HotNews i-a spus președintelui că „Ați început conferința informând cetățenii în legătură cu proporțiile deficitului: 150 de miliarde de lei, din care 60 de miliarde dobânzi”.

Seria deficitului în ultimii 5 ani arată astfel:

În 2022 – 80 de miliarde de lei

În 2023 – 90 de miliarde

În 2024 – 152 de miliarde

Apoi în 2025 și 2026, pentru prima oară deficitul a scăzut și ca procent din PIB, dar și ca sumă absolută fără dobânzi, pentru că dobânzile care veneau din urmă au crescut.

„Aceste bugete în care deficitul a scăzut au fost operate de guvernul Bolojan. Niciodată n-ați spus pe larg ce credeți, cu bune si rele, despre acest guvern Bolojan. Puteți spune acum publicului, va rugam, ce credeți despre premierul Bolojan?”, a sunat întrebarea HotNews.

Președintele a râs și a răspuns, sec, că „Bolojan a fost premierul României un an și a fost demis prin moțiune de cenzură”. Apoi a completat doar că nu vrea să intre în dispute politice și n-a mai comentat nimic despre Ilie Bolojan.

Declarația completă a șefului statului a fost:

„A condus Guvernul României un an. A fost demis prin moțiune de cenzură. I-am mulțumit public la finalul mandatului. Nu vreau să intru într-o dezbatere politică despre a fost bun, n-a fost bun, tocmai pentru a-mi păstra, așa cum am spus, un rol de mediator când este nevoie și de asemenea de facilitator când este nevoie”.

Urmăriți LIVE cele mai importante declarații ale președintelui Nicușor Dan, în conferința de presă organizată luni seară la Palatul Cotroceni