HotNews.ro
VIDEO Răspunsul lui Ciprian Ciucu, întrebat imediat după exit-poll-urile care îl dau câștigător, dacă are „trăsături de lider autoritar”
Ciprian Ciucu asistă la anunțarea rezultatelor exit-poll alături de membri PNL, la sediul partidului din București, 7 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici

Imediat după primele declarații făcute la sediul PNL, după anunțarea exist-poll-urilor care îl dau câștigător pe Ciprian Ciucu, HotNews i-a pus o întrebare simplă liberalului: „dacă v-am spune că aveți trăsături de lider autoritar, ce ne-ați răspunde?”.

Ciucu a oferit un răspuns scurt: „De lider autoritar? Nu, nu am astfel de trăsături”.

De asemenea, întrebat de HotNews cât de mult crede că a contat votul util, Ciprian Ciucu a răspuns: „Nu pot să-mi dau seama, dar îmi doresc foarte mult ca aceste alegeri să fi fost despre un vot pozitiv. Nu am făcut anticampanie niciunui competitor politic și aici cred că s-a văzut diferența, pentru că oamenii s-au… unii și-au pierdut timpul. În loc să se prezinte pe ei în fața electoratului, în loc să-și prezinte propriul portofoliu, ce au făcut în activitatea lor, din privat sau din funcții publice, au preferat să atace. Eu n-am făcut acest lucru, permanent am vorbit doar despre viziune mea, despre proiectele pe care le-am făcut ca primar al Sectorului 6.”

„Și sper ca de acum așa să se facă politica, să învețe cei care au de învățat că nu prin campanii negative se câștigă alegeri, ci prin campanii despre tine, pozitive, cu privire la ceea ce vrei să faci”, a adăugat actualul edil al Sectorului 6.

Ciucu, dat câștigător de exit-poll-uri

Ciprian Ciucu (PNL) a obținut 33% din voturile alegătorilor din București, în timp ce Daniel Băluță (PSD) are 26,1%, potrivit unui exit-poll realizat de CURS-Avangarde și transmis HotNews.

Pe locul trei se situează Anca Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, la alte șase procente în spatele lui Daniel Băluță. Cătălin Drulă (USR) înregistrează un scor sub așteptări, fiind cotat în exit-poll la 12,6%.

Candidatul PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, a afirmat, după anunțarea exit-pollului care-l dă câștigător al alegerilor din București, că vrea să facă din oraș „proiectul vieții” sale pe termen lung. Totodată, Ciucu a dat un mesaj de unitate pentru partidele din coaliție, în speciale pentru cele de centru-dreapta.

„Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă împreună la Primăria București și vom avea multe proiecte de trecut. „Vreau să dau un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernamentală în special pentru cele de centru-dreapta. O să avem mult de muncă împreună la Primăria București și vom avea multe proiecte de trecut. A fost o campanie grea în care m-am concentrat pe mesajele pozitive și cred că asta a fost cheia succesului”, a spus Ciucu după anunțarea rezultatelor din exit-polluri.

