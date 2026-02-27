Răspunsul lui Dominic Fritz pentru Grindeanu, care vrea scoaterea USR de la guvernare: „PSD să se obișnuiască cu gândul că nu vor mai putea decide singuri”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că este surprins de liderul PSD, Sorin Grindeanu. şi că „manevra„ social-democraţilor de a organiza un referendum în partid privind guvernarea „ar putea să creeze o criză politică”, informează Agerpres.

„Pentru noi e clar că am semnat un protocol. Ne ţinem de acest protocol. Suntem un partid care se ţine de cuvânt şi care ştie ce vrea. Ne ţinem de cuvânt şi când ne convine şi când nu ne convine. Eu recunosc că mă surprinde Sorin Grindeanu. După cum ştiţi, ca şi mine, timişorean, noi, timişorenii, ne ţinem de cuvânt. În acelaşi timp, nu pot să nu observ că, PSD a mai încercat, PSD-ul domnului Ciolacu, să fie un partid absolut dominant, să vrea toată puterea şi PNL să fie doar brelocul lor. Nu s-a sfârşit bine nici pentru România, dar nici pentru PSD şi tocmai de aceea eu cred că PSD trebuie să se obişnuiască la gândul că şi în viitor nu mai vor putea să decidă totul singuri. Au ştiut acest lucru în momentul în care au votat cu 70% să intre în această guvernare”, a spus liderul USR.

Potrivit acestuia, „manevra” PSD ar putea crea o criză politică.

„Deci, pe scurt, mi se pare o manevră care este mai degrabă pentru publicul intern, o manevră care este lipsită de sinceritate. Dar problema este că într-adevăr este o manevră care ar putea să creeze o criză politică. Iar o criză politică este ultimul lucru de ce are nevoie acum în România. Şi ultima criză politică a crescut dobânzile şi dobânzile crescute imediat ajung în buzunarul oamenilor în preţuri crescute, într-un deficit crescut. Şi de aceea cred că este ar fi o iresponsabilitate din partea PSD să arunce în aer acest acord de coaliţie şi încă o dată noi ne facem treabă oricum. Noi nu vom abandona românii într-o situaţie grea”, a precizat Fritz.

Ce a spus Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri că le va propune colegilor din partid „o consultare un pic mai extinsă” pentru a stabili dacă își doresc să rămână la guvernare în actuala configurație „sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”.

„Perioada de evaluare” privind rămânerea la guvernare urma să se finalizeze „odată cu bugetul”, a spus liderul PSD, miercuri, la G4Media, adăugând însă că intenționează să le propună colegilor din partid extinderea consultării, pentru a stabili inclusiv dacă social-democrații vor să rămână la guvernare, dar fără USR sau cu un alt premier.

„O întrebare «Da/Nu», evident, având în vedere toate aceste aspecte, care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilierii noștri locali, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD-PNL-UDMR-USR, sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu, și dacă mergem înainte cu prim-ministrul Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

El consideră că „protocolul poate să rămână foarte simplu PSD-PNL-UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL”.