Răspunsul lui Eugen Tomac, întrebat dacă mai e pe lista lui Nicușor Dan de posibili premieri. „România nu își mai permite nici o zi să prelungească criză”

Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a declarat vineri seară că este „încrezător” că liderii politici și șeful statului vor găsi săptămâna viitoare „o soluție de compromis” pentru depășirea crizei politice.

Tomac a fost întrebat, vineri seară, la Antena 3, dacă mai este pe lista lui Nicușor Dan de potențiali premieri.

Consilierul onorific al președintelui fusese prima nominalizare a președintelui Dan pentru postul de premier după izbucnirea crizei politice, dar și-a depus mandatul de candidat la funcția de prim-ministru în 14 iunie, la 10 zile de când îl însărcinase șeful statului cu formarea Guvernului.

„La această întrebare va răspunde președintele României, după ce va consulta, luni, partidele politice parlamentare și grupurile parlamentare, pentru că eu cred că în momentul de față, după toată această criză prelungită, a sosit momentul ca toți oamenii politici raționali din România să pună pe primul loc interesul național al României și apoi interesul de partid”, a răspuns Eugen Tomac.

El a adăugat că este „încrezător” că se va găsi „o soluție de compromis”.

„Sunt legitime supărările, dezamăgirile și încercările de a crea majorități, însă în momentul de față România nu își mai permite nici o zi să prelungească criză. Sunt încrezător că săptămâna viitoare liderii politici împreună cu președintele României vor găsi o soluție de compromis pentru a oferi României un guvern și depășirea acestui moment cu bine”, a continuat Eugen Tomac.

Președintele Nicușor Dan a convocat partidele la o nouă rundă de consultări la începutul săptămânii viitoare, după ce miercuri guvernul Siegfried Mureșan a fost respins de Parlament.

Numele luate în calcul în acest moment pentru postul de premier sunt Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu și Leonardo Badea, au spus pentru HotNews apropiate de discuțiile pentru formarea Guvernului.