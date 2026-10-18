Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a vorbit despre următoarele exerciții electorale și a descris anul 2028 ca fiind unul „foarte important”, având în vedere că atunci vor avea loc alegerile parlamentare „și, dacă vrei să faci ceva în România, ai nevoie de o forță puternică”.

Întrebat, duminică seară, la B1 TV, dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2030, liderul PNL a spus că „nu se pune problema unei astfel de candidaturi”.

„Voi face tot ce ține de mine pentru ca Partidul Național Liberal să fie o alternativă serioasă, să vină cu o ofertă politică și să construim un pol de modernizare pentru România. Aceasta este provocarea pe care o am și voi folosi experiența pe care am câștigat-o în toți acești ani pentru a veni cu soluții corecte pentru România, pentru a nu crea așteptări care nu pot fi onorate și pentru a veni cu lucruri care stau în picioare și care pot să creeze condiții pentru dezvoltare sau pentru prosperitate. Nu se pune problema unei astfel de candidaturi”, a răspuns Ilie Bolojan.

El a amintit că înaintea prezidențialelor din 2030 vor avea loc alegerile parlamentare din 2028, „un an foarte important” din acest punct de vedere.

„Până în 2030, avem 2028 – este un an foarte important, pentru că avem alegeri parlamentare și, dacă vrei să faci ceva în România, ai nevoie de o forță puternică, trebuie să lupți cu «bolile» cu metehnele pe care le-am acumulat în acești ani, și asta nu se poate face fără un guvern care se bazează pe o pondere parlamentară care îi permite să facă reforme, să corecteze nedreptăți, să îndrepte lucrurile, pentru că la fiecare acțiune puternică de a corecta lucrurile ai o reacțiune pe măsură”, a explicat premierul demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR din 5 mai.

„Cu 15%, nu poți să faci mai mult”

Liderul PNL a vorbit despre limitele pe care le presupune scorul obținut de PNL la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 – 14,28% la Senat și 13,2% la Camera Deputaților – în actul de legiferare și guvernare.

„Am văzut asta în acest mandat – cu 15%, nu poți să faci mai mult. Oamenii trebuie să înțeleagă, atunci când îți cer ceva, trebuie să fie conștienți de forța pe care o ai. Dacă nu vom putea convinge cei care dorim să modernizăm România, să dăm o perspectivă într-adevăr europeană, inclusiv din punct de vedere al comportamentelor instituționale, al condițiilor de prosperitate, acestei țări, nu poți să faci cu aceste procente – și asta va trebui să ne concentrăm în perioada următoare. România se schimbă de la Palatul Victoria, din cele peste 3.200 de localități pe care le avem în România și o schimbă fiecare român care își face datoria acolo unde este”, a conchis Ilie Bolojan.

Tot în această seară, președintele PNL a anunțat că el și premierul desemnat Luca Niculescu au semnat un acord care stabilește condițiile ce trebuie îndeplinite în schimbul susținerii pe care o vor acorda liberalii pentru guvernul propus la votul de învestire din Parlament. Votul va avea loc marți.