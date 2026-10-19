Răspunsul lui Marian Neacșu pentru cei care se întreabă dacă din postura de condamnat reabilitat poate să conducă Poliția Română

Ministrul propus pentru portofoliul Afacerilor Interne, Marian Neacșu (PSD), a declarat luni că ar prefera să se pronunțe în legătură cu el oamenii care îl cunosc, susținând că activitățile pe care le-a desfășurat până acum îl califică drept „un om serios și competent”.

Neacșu a fost întrebat, după audierea lui în Comisiile de apărare din Parlament, cum le răspunde celor care se întreabă dacă din postura de condamnat reabilitat poate să conducă Poliția Română, informează Agerpres.

„Eu cred că experiența mea administrativă dovedită în acești 30 de ani de când activez în spațiul public este un lucru extrem de important. Am fost în două mandate, acesta este al treilea, de parlamentar, îndeplinind funcții de conducere în cadrul Camerei Deputaților, sunt membru al Guvernului din 2021 și cred că fiecare dintre activitățile pe care le-am desfășurat mă califică ca un om serios, competent, care poate să facă față oricărei probleme”, a spus Neacșu.

„Pe mine mă surprind (criticile care i-au fost aduse – n.r.), pentru că în perioada aceasta am văzut că au fost și oameni care au apreciat și activitatea pe care am avut-o și, în general, aș prefera ca despre mine, așa cum fac și eu, să se pronunțe oamenii care mă cunosc”, adăugat el.

Ministrul propus pentru portofoliul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

Comisiile de apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au dat aviz favorabil, cu 21 de voturi „pentru” și 15 voturi „împotrivă”, pentru ca Marian Neacșu, propus de PSD, să ocupe funcția de ministru de Interne.

Neacșu va fi și vicepremier în cabinetul lui Luca Niculescu.

Neacșu: Deocamdată prefer funcția de ministru de Interne și am să-mi fac datoria foarte bine

Marian Neacșu a mai declarat luni, tot după audierea din comisiile parlamentare, că deocamdată preferă funcția de ministru, în care o să își facă datoria „foarte bine”, dar se va gândi foarte serios dacă se va ivi oportunitatea de a prelua șefia Curții de Conturi.

El a fost întrebat dacă a ieșit din calculele pentru șefia Curții de Conturi în momentul în care a acceptat să preia funcția de ministru de Interne.

„Nu știm când vor avea loc procedurile pentru desemnarea șefiei Curții de Conturi. Pot să vă spun că îmi voi face foarte serios, cum am făcut peste tot, treaba aici, la Ministerul de Interne și în măsura în care se va ivi vreo oportunitate și se poate ca să se ivească începerea procedurilor pentru obținerea președinției Curții de Conturi mă gândesc în mod foarte serios”, a spus Neacșu, la Palatul Parlamentului.

El a fost întrebat, de asemenea, dacă ar fi preferat mai degrabă funcția de președinte al Curții de Conturi decât pe cea de ministru de Interne.

„Nu. Deocamdată prefer funcția de ministru de Interne și am să-mi fac datoria foarte bine”, a susținut Neacșu.

Condamnarea penală

În vârstă de 62 de ani, Neacșu a fost secretar general al Guvernului în perioada 2021–2023, în mandatul lui Nicolae Ciucă, și viceprim-ministru al României între 2023 și 2026, în guvernările Ciolacu și Bolojan.

Neacșu a fost deputat PSD de Ialomița între 2008-2016. Nu a mai putut însă candida pentru un nou mandat, pentru că, în februarie 2016, a fost condamnat definitiv la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, pe motiv că și-a angajat fiica la biroul parlamentar.

Între timp, el a fost reabilitat.

De altfel, după demisia fostului vicepremier Dragoș Anastasiu care a recunoscut în fața procurorilor că a oferit mită, liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat despre condamnarea lui Neacșu și prezența acestuia în guvern.

„Sunt lucruri, și pentru presă, care nu sunt noi. Sunt lucruri despre care se știe, despre care s-a discutat, cele legate de Marian Neacșu. A existat această reabilitare. Dacă-mi aduc bine aminte, cred că au fost zeci de parlamentari în aceeași situație, urmare a unei decizii, în care se spunea că ai voie să faci lucruri de acest tip. Între timp, justiția a dat această sentință. Sunt lucruri cunoscute. Lucruri care au fost și în Guvernele anterioare – Ciucă, Ciolacu 1 și 2. Nu s-a aflat despre Marian Neacșu peste noapte”, a declarat Sorin Grindeanu, pe 28 iulie 2025.