Răspunsul lui Nicuşor Dan întrebat dacă l-a invitat pe Klaus Iohannis la recepţia de Ziua Naţională de la Palatul Cotroceni

Ceremonia care a marcat plecarea fostului presedinte Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni, in Bucuresti, 12 februarie 2025. Inquam Photos / George Călin

Fostul preşedinte Klaus Iohannis a lipsit de la parada de Ziua Naţională de la Arcul de Triumf din București. Despre invitarea sa la recepția de diseară la Palatul Cotroceni a fost întrebat actualul președinte Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a declarat luni, după parada militară de Ziua Națională de la Arcul de Triumf din București, dacă l-a invitat pe fostul preşedinte Klaus Iohannis la recepţia oficială de Ziua Naţională.

„Sigur, toţi foştii şefi de stat, evident”, a răspuns Nicușor Dan, la Arcul de Triumf, unde a făcut aproape 2 ore o baie de mulțime după terminarea paradei.

Citește și VIDEO Nicușor Dan, baie de mulțime la finalul paradei de 1 Decembrie din București

Recepția organizată cu prilejul Zilei Naționale a României începe la ora 18.00, la Palatul Cotroceni.

România sărbătorește 107 ani de la Marea Unire, iar Ziua Națională a fost marcată la București cu o paradă militară pe sub Arcul de Triumf.

Parada a început la ora 11.00 și s-a încheiat puțin după ora 12.00. În București, dimineața a fost una rece, înnorată și cu ceață, dar chiar și așa mii de oameni, de toate vârstele, au mers să vadă defilarea militarilor și mijloacelor tehnice din dotarea Armatei Române.

La paradă, a luat parte și fostul președinte Traian Băsescu.