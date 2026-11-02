Răspunsul lui Peskov după ce Rusia a fost acuzată că s-a folosit de armistițiul din Oleșki ca să se regrupeze: „Se poate presupune”

Kremlinul a afirmat luni că presupune că armata ucraineană a profitat de încetarea focului locală de săptămâna trecută din orașul ocupat Oleșky pentru a se regrupa, fapt pe care l-a calificat drept o practică obișnuită, dar a susținut că nu deține informații cu privire la eventuala folosire a aceleiași tactici de către forțele ruse, potrivit Reuters.

Reacția a venit după ce, luni dimineață, Statul Major ucrainean a acuzat forțele ruse că au folosit armistițiul pentru a-și consolida pozițiile militare, afirmând că acestea au efectuat rotații de unități, au fortificat pozițiile, au extins măsurile anti-drone de-a lungul drumurilor și au intensificat activitatea logistică, inclusiv livrările de muniție.

Întrebat despre acuzațiile ucrainene, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor în cadrul unei conferințe telefonice:

„Este mai bine ca astfel de întrebări să fie adresate Ministerului nostru al Apărării. Însă, în acest caz, se poate presupune cu siguranță că și forțele armate ucrainene au folosit această perioadă pentru a se regrupa și așa mai departe. Aceasta este o practică obișnuită în astfel de situații. Dar nu cunosc detaliile (referitoare la forțele ruse).”

El a mai spus că, deocamdată, nu sunt planificate alte încetări ale focului locale similare cu cea de la Oleșky, care a permis livrarea ajutorului umanitar și evacuarea locuitorilor.

Ucraina afirmă că a respectat armistițiul

Statul Major General al Ucrainei a afirmat luni că forțele ruse au folosit armistițiul umanitar pentru a-și consolida pozițiile militare.

Armistițiul de șase zile — negociat prin intermediul primei doamne a SUA, Melania Trump, și cu implicarea Papei Leon — a avut scopul de a permite livrarea ajutorului și evacuarea civililor din orașul situat pe linia frontului. În total, au fost evacuate aproape 800 de persoane, a declarat Melania Trump pe X.

Statul Major General al Ucrainei a afirmat că forțele sale „s-au asigurat că armistițiul a fost respectat și au acționat exclusiv în cadrul acordurilor încheiate”.

„Inamicul, dimpotrivă, a folosit pauza umanitară pentru a-și consolida pozițiile”, a transmis acesta pe X.

Armistițiul, care a intrat în vigoare pe 27 octombrie, a expirat duminică la ora 21:00 GMT. A fost cea mai lungă pauză locală în luptă de la invazia pe scară largă a Rusiei din 2022.

Comisarul ucrainean pentru drepturile omului, Dmytro Lubinets, a scris duminică pe Telegram că ambele părți „și-au respectat obligațiile asumate pe toată durata acestei perioade”.