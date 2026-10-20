Ministrul propus de PSD la Justiție a fost întrebat la audieri despre acuzația de plagiat: „O să vă răspund cu cuvintele domnului Bolojan”

Radu Marinescu spune marți, în audierile de la Parlament, că îndeplinește „absolut toate condițiile legale” și „legal este sinonim cu etic pentru a ocupa funcția de ministru al Justiției”.

La această oră, au loc audierile miniștrilor propuși în Guvernul Niculescu, urmând ca tot marți să se dea votul de învestitură în plenul reunit al Parlamentului.

În luna ianuarie, PressOne a dezvăluit că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a lui Radu Marinescu este plagiată. Marinescu a respins atunci acuzațiile, spunând că lucrarea sa a fost realizată „conform tuturor rigorilor”.

La audierile de marți dimineață în comisiile Parlamentului, Radu Marinescu a fost întrebat de deputatul PNL Cristian Dobre cum crede că afectează totuși această acuzație publică demnitatea unui ministru al Justiției.

„Dumneavoastră n-ați făcut niciun demers academic pentru a îndrepta această acuzație publică în legătură cu activitatea dumneavoastră academică. Cum credeți că afectează totuși această acuzație publică demnitatea publică pe care dumneavoastră astăzi o solicitați comisiei juridice reunite și chiar mai multe comisii, dar și plenului Parlamentului României și anume cea de ministru al justiției în România. Și dacă dumneavoastră considerați că ar trebui măcar să lămuriți această situație pentru că suntem și juriști fără doctorat, au fost și miniștri și vor mai fi fără doctorat, însă acuzația de plagiat practic, de copiere ad litteram, nu a mai planat asupra unui ministru al justiției cu pretenții academice”, l-a întrebat Cristian Dobre pe Radu Marinescu.

„Haideți să lămurim lucrurile”

În replică, Radu Marinescu a declarat că a susținut o teză de doctorat „acum aproape 20 de ani după rigorile momentului respectiv”.

„Haideți să lămurim lucrurile. Îndeplinesc absolut toate condițiile legale și legal este sinonim cu etic pentru a ocupa funcția de ministru al justiției. Am fost șef de promoție, deci am o diplomă universitară la universitate din Hexagonul facultăților de drept, nu vorbim de alte diplome”, a declarat Radu Marinescu.

„Am o carieră de 30 de ani în profesie și am exercitat mandatul de ministru al Justiției cu demnitate și cu rezultate concrete. Indiferent de discursul dumneavoastră politic, aceste lucruri sunt niște realități. Deci dacă mă întrebați care este reputația mea publică, judecați-o vă rog frumos după exercițiul concret al profesiunilor juridice care au un impact asupra mandatului de ministru”, continuat Marinescu.

Marinescu a mai spus că să fie „acuzat acum după criterii noi este cu totul altceva”.

„În ceea ce privește acuzația zisă academică, o să vă răspund cu cuvintele domnului Bolojan, șeful dumneavoastră de partid. Este o chestiune care este în cercetare și va fi clarificată strict din perspectivă academică. Am susținut o teză de doctorat acum aproape 20 de ani după rigorile, cunoașteți termenul tempus regit actum, ale momentului respectiv. Să fiu acuzat acum după criterii noi este cu totul altceva, dar încă o dată nu este o chestiune care să intersecteze exercitarea mandatului meu din punct de vedere legal”, a încheiat Radu Marinescu.

Radu Marinescu a fost în funcția de ministrul al Justiției din decembrie 2024 până în aprilie 2026, când a PSD a decis să-i retragă sprijinul premierul Bolojan, iar miniștrii PSD au demisionat.