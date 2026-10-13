Răspunsul lui Sorin Grindeanu, întrebat dacă îl „încurcă” demiterea ambasadoarei americane din Grecia

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că ambasadoarea Kimberly Guilfoyle a fost cea care l-a invitat la restaurant în martie și că acuzațiile privind o presupusă implicare americană în demiterea fostului guvern fac parte dintr-o încercare a „propagandei” care „vrea să reconstruiască statuia lui Bolojan”.

Într-un articol publicat la final de septembrie, cotidianul Wall Street Journal relata că ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, a dat de înțeles în Grecia în martie, înainte ca Guvernul Ilie Bolojan să fie demis prin moțiune de cenzură, că Statele Unite sunt implicate în acest lucru.

Apoi, G4Media a scris că Sorin Grindeanu a fost filmat alături de Guilfoyle, pe 31 martie, la restaurantul Isoletta din București. Liderul PSD era însoțit de consilierul prezidențial Florin Vlădică și de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan. Imaginile de la restaurant au fost publicate inițial de Flashpaparazzi.

Astăzi, Casa Albă a cerut demisia ambasadoarei, care este acuzată în materialul WSJ și că i-a cerut unui donator republican să achite o datorie de 100.000 de dolari făcută cu cardul ei de credit înainte de audierea confirmării sale în Senat ca ambasadoare în iulie 2025, oferindu-i la schimb donatorului acces la Casa Albă şi la înalţi oficiali din administraţia preşedintelui Donald Trump.

Kimberly Guilfoyle a negat acuzațiile, fără să menționeze la care dintre ele se referă, într-o postare în care a dat de înțeles că va demisiona.

Ce spune Sorin Grindeanu despre întâlnirea cu ambasadoarea

Liderul PSD, care în septembrie spunea că discuția din martie s-a concentrat pe rolul României în Coridorul Vertical de Gaze, a declarat marți seară, într-o emisiune la România TV, că ambasadoarea americană a fost cea care l-a invitat la restaurant.

Prezent în studioul televiziunii, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, liderul PSD a fost întrebat: „Vă încurcă în vreun fel privind forțarea demiterii ambasadoarei SUA în Grecia? Tot ce s-a promovat în România a fost întâlnirea cu dumneavoastră”.

Sorin Grindeanu a răspuns: „Nicio secundă și am spus… Când te invită un oficial american la masă… Desfășurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine. N-am chemat-o eu în România. Nu am avut altceva decât o masă. Dânsa a venit, dacă îmi aduc bine aminte, la un eveniment organizat la Ateneu, The Economist, o dezbatere. Seara a fost un eveniment oficial la ambasada SUA în România, unde n-am putut să merg, chiar n-am putut, după care, prin cunoscuți comuni, am fost invitați acolo (la restaurant, n.r.)”.

El a mai susținut că „nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România” în cadrul întâlnirii cu ambasadoarea americană, care a avut loc în martie, cu mai bine de o lună înainte de moțiunea de cenzură PSD-AUR din 5 mai, care a dus la demiterea Guvernului Bolojan.

„Noi nu făcusem nici dezbaterea internă (în PSD, n.r.). Votul a fost în 21 aprilie. Dacă îmi spunea doamna ambasador, «nu îl schimbați pe Bolojan!», tot o făceam. Acest lucru poate să vi-l certifice și, să spunem, George Simion, că până la urmă voturile PSD și voturile AUR au dus la schimbarea lui Bolojan – și bine am făcut. Am acționat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă, de când a luat-o razna”, a adăugat liderul social-democraților.

„Eu vă asigur că pe Bolojan l-au schimbat românii”

Sorin Grindeanu a spus că regretă că nu i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan încă din toamna trecută.

„Propaganda, de fapt, vrea să reconstruiască statuia lui Bolojan, s-o reconstruiască după ce e praf acum și se vede în sondaje, spunând că, domne`, el era în continuare cineva, dar au venit americanii să îl schimbe din funcție… Asta este o mare «istorie» din aceasta, tâmpită, care n-are niciun suport în realitate. Eu vă asigur că pe Bolojan l-au schimbat românii. Nu l-au schimbat nici americanii, nici rușii, și am mai spus treaba asta, n-au venit nici gepizii, nici dacii, nici romanii, nici avarii. Regret că nu l-am schimbat din toamnă, că sunt convins că România n-ar fi ajuns în situația economică de acum”, a mai declarat președintele PSD.