„Dragă, te rog!”. Ambasadoarea SUA în Grecia, într-un nou scandal: acuzată că a cerut bani în contul personal de la un donator. Ce îi promitea în schimb

Mesajele schimbate de emisara lui Donald Trump la Atena cu un om de afaceri, scrie Wall Street Journal, dezvăluie că aceasta încerca să strângă bani, oferind acces la înalți funcționari ai administrației, înainte de confirmarea sa în funcția de ambasadoare în Grecia.

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, i-a cerut unui donator MAGA să-i vireze 100.000 de dolari direct în contul ei American Express cu doar câteva zile înainte de audierea de confirmare din Senat, din iulie 2025, asigurându-l că plata nu va lăsa nicio urmă vizibilă, scrie Wall Street Journal.

În schimb, scrie ziarul, ea se oferea să îl ajute pe acesta cu o serie de probleme legale și fiscale.

„Nu va apărea nicăieri dacă transferi banii către American Express”, a scris ea pe aplicația Signal, potrivit mesajelor publicate de The Wall Street Journal.

Ea i-a trimis instrucțiuni de plată și l-a îndemnat în repetate rânduri pe Eric Deters, un fost candidat pentru Congres din Kentucky, să transfere banii imediat.

Potrivit discuțiilor văzute de cotidianul american, Guilfoyle încerca astfel să își achite datoria către American Express înainte de audierea din Senat.

„Dragă, te rog, am nevoie să rezolvi asta pentru mine astăzi”, i-a scris ea lui Deters, adăugând un emoji cu mâinile împreunate în semn de rugăciune și un fișier PDF cu instrucțiuni de plată a facturii de la American Express. „Ai putea pur și simplu să-l trimiți aici”, a scris ea pe 3 iulie 2025, cu doar câteva zile înainte de audierea sa de confirmare din 9 iulie.

Mesajul atribuit lui Guilfoyle, potrivit Wall Street Journal. FOTO: Wall Street Journal

În cele din urmă, Deters, avocat, om de afaceri și susținător al lui Trump, inclusiv prin donații, nu a efectuat plata, spunându-i lui Guilfoyle că acest lucru l-ar costa căsnicia.

Dar acest schimb de mesaje, care face parte dintr-o serie de sute de mesaje, e-mailuri și scrisori analizate de WSJ, ridică noi semne de întrebare cu privire la activitățile ambasadoarei.

Semne de întrebare privind comportamentul lui Guilfoyle

Jesse Binnall, avocatul lui Guilfoyle, a declarat că ambasadoarea a contestat autenticitatea mesajelor, dar a refuzat să ofere detalii. El a afirmat că aceasta fusese plătită pentru a lua cuvântul la diverse evenimente înainte de numirea sa și că „i se datora o sumă restantă pentru deplasările efectuate și pentru sprijinul acordat acestor evenimente patriotice”.

Deters a spus că nu îi datora lui Guilfoyle nicio sumă restantă, scrie WSJ.

Săptămâna trecută, Guilfoyle a fost criticată de democrații din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului și Camerei Reprezentanților, care au solicitat Departamentului de Stat să-i analizeze comportamentul.

Aceștia au invocat o anchetă a WSJ privind promovarea de către aceasta a unei companii grecești al cărei lobbyist a călătorit împreună cu ea la întâlniri cu reprezentanții guvernelor din Balcani.

În articolul WSJ, Guilfoyle a fost citată ca sugerând că SUA ar putea răsturna guverne, cu referire la România, dar și la Grecia.

Miercuri, secretarul de Stat Marco Rubio, aflat în Grecia, a evitat să răspundă unei întrebări despre acuzațiile aduse ambasadoarei, spunând în schimb că îi apreciază activitatea.

„Acesta nu este forul în care vom aborda acest subiect, pur și simplu. Este suficient să spunem că ambasada noastră de aici face o treabă excelentă. Ambasadoarea noastră a fost o ambasadoare puternică. Întrebările pe care mi le adresați nu sunt abordate în cadrul conferințelor de presă din Grecia cu ministrul de externe al unei alte țări”, a spus secretarul de stat.

Sute de mii de dolari pentru Guilfoyle și fiii lui Trump

Cererea lui Guilfoyle către donator a rezultat în urma unor negocieri de câteva luni în care fosta logodnică a lui Donald Trump Jr. se oferise să-și folosească relațiile pentru a-l ajuta pe Deters cu problemele sale personale de natură juridică și fiscală.

Deters a declarat că relațiile sale cu Guilfoyle au început în 2020, când a lansat un eveniment numit „Freedom Fest” în Kentucky, ca răspuns la măsurile medicale impuse în contextul pandemiei.

El i-a plătit acesteia 300.000 de dolari în anii următori pentru a ține discursuri la eveniment, a spus el, adăugând că a plătit, de asemenea, 200.000 de dolari ca onorarii pentru discursuri lui Trump Jr. și 100.000 de dolari lui Eric Trump.

De asemenea, el a donat 125.000 de dolari unui comitet de acțiune politică care îl susține pe Trump în 2022, conform înregistrărilor Comisiei Electorale Federale.

Problemele donatorului

După ce Trump a câștigat alegerile, Deters spune că a început să solicite ajutorul lui Guilfoyle în mai multe chestiuni de mare importanță pentru el.

El dorea ca Departamentul de Justiție să solicite extrădarea lui Abubakar Atiq Durrani, un medic din Ohio care fugise în Pakistan după ce fusese acuzat de înșelarea asiguratorilor prin efectuarea de operații inutile la coloană vertebrală, inclusiv la copii.

Cazul l-a adus pe Deters în conflict cu asiguratorul de răspundere civilă profesională al medicului, cu sediul în Indiana, MedPro Group.

Într-un proces, MedPro l-a acuzat pe Deters de „un plan calculat de a obține plăți” de la asigurator, „la început prin litigii abuzive, iar în cele din urmă prin șantaj direct, prin amenințări cu violența și crima, precum și prin șantaj împotriva directorului general al companiei”.

De asemenea, Deters dorea să discute cu viitorul comisar al Serviciului Fiscal (IRS), Billy Long, despre o anchetă privind deducerile sale fiscale.

Guilfoyle a transmis plângerea lui Deters către Billy Long, pe atunci comisar al IRS, invocând în mod explicit relația strânsă pe care ea și Trump Jr. o aveau cu acesta. Long a răspuns, deși nu există indicii că Deters ar fi obținut rezultatul dorit.

„Sună-mă pe Signal”

WSJ scrie că iteracțiunile lui Guilfoyle cu Deters au devenit mai frecvente în lunile care au urmat nominalizării sale în funcția de ambasadoare în Grecia, în decembrie 2024.

Ea a promis că va face lobby pe lângă înalți oficiali ai administrației Trump, de la directorul FBI, Kash Patel, până la fosta procuror general Pam Bondi.

„Toți secretarii – știi tu, cei de la Apărare, Transporturi, Trezorerie, Comerț, comisarul IRS – toți îmi răspund imediat”, a scris ea, înainte de a-l menționa și pe directorul FBI.

Un purtător de cuvânt al FBI a declarat că ea nu a exercitat presiuni asupra lui Patel. Alte agenții nu au răspuns la solicitările de comentarii.

Guilfoyle și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la faptul că relațiile sale cu Deters ar putea deveni publice – și la efectul pe care acest lucru l-ar putea avea asupra postului său de ambasadoare.

Ea l-a avertizat în repetate rânduri pe Deters să nu menționeze banii sau plățile în mesaje. „Eric, mi-aș dori cu adevărat să nu mai pui toate aceste lucruri pe hârtie”, a scris ea într-un schimb de mesaje.

„Sună-mă pur și simplu pe Signal”, a scris ea, cu referire la aplicația de mesagerie apreciată pentru securitatea pe care o asigură comunicațiilor.

Un milion de dolari pentru un interviu cu Tucker Carlson

Deters, scrie WSJ, i-a mai spus lui Guilfoyle că va plăti un milion de dolari dacă îl va ajuta să obțină un interviu în emisiunea fostului prezentator de la Fox News, Tucker Carlson – unde spera să atragă atenția asupra cauzei sale.

Guilfoyle a contactat persoane din anturajul lui Carlson, care au declarat pentru „The Wall Street Journal” că nu auziseră niciodată de Deters și că au fost uimiți de suma propusă de un milion de dolari.

WSJ mai scrie că Guilfoyle avea mare nevoie de bani, așa cum chiar ea a admis în fața cunoscuților. În ciuda faptului că a declarat venituri din podcasturi de aproape 800.000 de dolari și active comerciale evaluate la milioane, Guilfoyle s-ar fi plâns prietenilor că era falită pe măsură ce se apropia confirmarea numirii sale.

Declarațiile sale financiare includeau un credit ipotecar cuprins între un milion și 5 milioane de dolari și un împrumut pentru o barcă cuprins între 100.000 și 250.000 de dolari.