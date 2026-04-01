Răspunsul Moscovei la armistițiul de Paște propus de Zelenski

Moscova a respins miercuri propunerea Ucrainei privind încheierea unui armistițiu de Paște, calificând-o drept „încă o manevră de PR” a președintelui Volodimir Zelenski, informează Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, le-a spus reporterilor că scopul lui Zelenski este „să refacă pierderile, să regrupeze și să pregătească forțele armate ucrainene pentru continuarea luptelor”.

Zelenski a anunțat marți că va cere mediatorilor americani să transmită Rusiei oferta Kievului privind un armistițiu de Paște în cazul atacurilor asupra infrastructurii energetice.

„Cu siguranță voi transmite această propunere Statelor Unite mâine (miercuri, n.r.) și cu siguranță îi voi ruga să o transmită părții ruse”, le-a spus Zelenski reporterilor prezenți la un eveniment organizat pentru comemorarea victimelor masacrului de la Bucha.

„Dacă ne atacă, vom riposta. Dacă sunt de acord să oprească atacurile asupra infrastructurii noastre energetice, vom face la fel”, a spus liderul ucrainean.

Tot marți, dar anterior declarațiilor făcute de Zelenski, Kremlinul spusese că nu a primit o propunere „formulată clar” pentru un armistițiu de Paște.

„În declarațiile lui Zelenski pe care le-am citit, nu am văzut nicio inițiativă formulată clar în ceea ce privește un armistițiu de Paște”, le-a spus reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Zelenski trebuie să își asume responsabilitatea și să ia decizia adecvată pentru a obține pacea, nu doar un armistițiu”, a adăugat Peskov.

SUA, Rusia și Ucraina au avut trei runde de discuții la Abu Dhabi și Geneva în acest an, iar a patra urma să aibă loc în martie, însă a fost amânată din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Recent, Zelenski a spus că administrația Trump condiționează garanțiile de securitate pentru Ucraina de cedarea Donbasului (regiunile Donețk și Luhansk), provincie pe care Rusia o consideră un obiectiv militar cheie, dar pe care nu o controlează în întregime.