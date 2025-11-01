Răspunsul Poliției pentru George Simion care a acuzat că sesizări ale sale către autorități au rămas fără rezultat

Precizările Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) vin după ce preşedintele AUR, George Simion, a reclamat că a fost ameninţat cu moartea şi a acuzat autoritățile că nu au luat nicio măsură, deși a depus o plângere.

Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis, sâmbătă, că Poliţia „tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor”.

De asemenea, IGPR a precizat că în urma plângerii penale depuse „a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor şi identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unităţii de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”.

Poliția acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură, a mai transmis IGPR, adăgând că instituția nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă ori care promovează ideologii extremiste.

„Ameninţările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancţionate conform legii penale. Poliţia Română îşi desfăşoară activitatea pentru protejarea cetăţenilor şi comunităţii conform prevederilor legale”, afirmă oficialii Poliţiei Române.

Pe 15 septembrie, Poliția preciza (referindu-se la la ameninţări cu moartea adresate pe reţelele sociale lui George Simion) că, potrivit Codului penal, „fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării”.

Conform Codului de procedură penală, ”acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare nu mai poate fi exercitată dacă: (…) lipseşte plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiţie prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mişcare a acţiunii penale.”

Pe 16 septembrie, IGPR a revenit cu precizări.

„La nivelul instituţiei a fost înregistrată o plângere penală, formulată de un partid politic. Astfel, în cauză, a fost înregistrat un dosar penal, în care se efectuează cercetări, conform prevederilor legale”, arăta IGPR.

George Simion a cerut protecția SPP

George Simion, a afirmat, vineri, că a primit peste 90 de ameninţări cu moartea și a cerut oficial ca Serviciul de Pază şi Protecţie să-i asigure siguranţa, atât pentru el, cât şi pentru familia lui şi conducerea partidului.

„Pe 15 septembrie am depus, conform legii, plângere pentru amenințările cu moartea primite după asasinarea activistului conservator american Charlie Kirk. Au fost peste 90 de amenințări: la multe dintre ele se cunosc persoanele, cu nume și prenume reale. Nicio audiere nu a avut loc până în prezent; dacă facem o comparație cu alte cazuri din spațiul public care vizează reprezentanți de nivel înalt, se poate observa foarte ușor un dublu standard”, a mai declarat Simion.

Deputatul a susținut că „Poliția nu își face datoria”, iar „serviciile secrete – interpelate de colegii mei – și-au declinat competența”.