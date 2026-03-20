VIDEO Răspunsul scurt dat de Grindeanu întrebat dacă crede că încă sunt „multe motive pentru înlocuirea premierului Bolojan”

„Da”. Este răspunsul pe care liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a dat vineri, după votarea bugetului de stat în Parlament, întrebat de jurnaliști dacă consideră că „sunt în continuare multe motive pentru înlocuirea premierului Ilie Bolojan”, așa cum spunea până acum.

La finalul votului din Parlament, Grindeanu a avut și o „somație” pentru Guvernul Bolojan.

„Astăzi avem un buget votat, cu bune şi cu rele. Acum, tot ce ţine de energie este o prioritate. Încurajez Guvernul, ba chiar îl somez, ca în perioada următoare să facă din asta o prioritate. Nu vreau să vin eu cu soluţii. Bogdan Ivan a dat soluţii, unele pot fi îmbunătăţite. (…) Mă aştept urgent să se vină cu o soluţie”, a declarat liderul PSD, întrebat de jurnaliști când va veni coaliția de guvernare cu o decizie, în contextul creșterii accelerate a prețului carburanților.

Parlamentul a adoptat bugetul pe anul 2026, cu 319 voturi „pentru”, 104 voturi „contra”, o abținere, iar 2 parlamentari nu au votat, după mai multe zile de tensiuni, contraziceri și atacuri în coaliția de guvernare. La final, Bolojan le-a mulțumit cetățenilor pentru „înțelegerea pe care au dovedit-o”, Grindeanu a spus că încă sunt motive pentru schimbarea lui, iar Simion a anunțat că va ataca legea la CCR.