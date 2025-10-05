Răspunsul șefului DNA când a fost întrebat dacă dosarul lui Coldea va „sta în picioare” în instanţă

Procurorul-şef al DNA, Marius Voineag, a declarat, duminică, la Antena 3 CNN, că urmărit îndeaproape dosarul fostului prim-adjunct al SRI Florian Coldea, trimis în judecată în luna iulie într-un dosar de trafic de influenţă, potrivit News.ro.

Marius Voineag a fost întrebat, duminică, la Antena 3 CNN, dacă, cercetând activitatea lui Florian Coldea a observat că are bani obţinuţi legal care să justifice un trai de lux la Monaco şi pe câţi bani a fost pus sechestru în acest dosar. El a răspuns:

„În acest dosar au fost măsuri asiguratorii, evident, pentru că, în esenţă, dosarul a vizat un trafic de influenţă care a generat produs infracţional. Cred că sechestre sunt cam 500.000 de euro şi 1,5 milioane de lei la toţi inculpaţii trimişi în judecată de către DNA. Pentru ce acuzaţii am formulat, a fost limita maximă în care noi ne-am dus în ceea ce priveşte sechestrele”, a afirmat şeful DNA, potrvit News.ro.

Întrebat dacă el crede că dosarul lui Coldea va rezista, șeful DNA a răspuns „cu siguranţă, da”.

„Sunt foarte sigur de treaba asta, pentru că e un dosar pe care l-am urmărit îndeaproape. A fost un dosar de mare impact public, dar a fost un dosar prudent lucrat şi de către procurorul de caz. Procurorul de caz care a fost atent din plin, inclusiv cu această latură emoţională. Ştiam foarte bine că domnul Dumbravă este bolnav. De fiecare dată i s-a permis accesul pentru tratamente în străinătate. Regretăm profund”, a adăugat Voineag.

De asemenea, Voineag a fost întrebat dacă se va schimba soarta acestui dosar după moartea lui Dumitru Dumbravă. „Nu. Sub nicio formă. E un dosar cu acuzaţii formulate în care DNA-ul va sta în spate”, a spus el.

Dumitru Dumbravă și Florian Coldea, fost prim-adjunct al șefului SRI şi un avocat din Baroul Bucureşti au fost trimiși în în judecată în iulie 2025 de către procurorii de la Direcția Națională Anticorupție (DNA), într-un dosar de trafic de influenţă, spălare a banilor şi exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi în formă continuată.

Ce spun anchetatorii, în rechizitoriu

„În perioada 2018 – 2020, cei trei inculpați, profitând de sistemul relațional și influența pe care ar fi dobândit-o, ca urmare a exercitării funcțiilor anterior pensionării, respectiv de influența de care se bucura cel de-al treilea inculpat, prin prisma profesiei de avocat, ar fi constituit un grup infracțional organizat, profilat pe săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice profesiei de avocat și spălarea banilor. Activitățile infracționale ar fi fost desfășurate până în anul 2024, potrivit unei scheme infracționale care presupunea, în principal, următoarele:

identificarea unor persoane fizice sau juridice ce întâmpinau probleme în diverse domenii, cărora li se promitea rezolvarea, prin influența pe care inculpații pretindeau că o aveau în domeniile respective sau a unor persoane care doreau să își asigure protecția unor persoane influente,

înființarea de către inculpații, foști militari, a unor societăți de consultanță, prin intermediul cărora, raportat la notorietatea de care se bucurau asociații/administratorii, pe de o parte, să atragă posibili clienți, iar, pe de altă parte, să creeze o aparență de legalitate a activității desfășurate,

cooptarea unor case de avocatură sau a unor avocați care să încheie contracte de asistență juridică cu persoanele interesate să cumpere influență,

încheierea de contracte de consultanță pentru disimularea foloaselor necuvenite pretinse de inculpați prin exercitarea influenței sau prin ascunderea activității nelegale de consultanță juridică,

cooptarea unor societăți de investigații, prin intermediul cărora să fie monitorizate părțile adverse din litigiile în cadrul cărora se acorda consultanță juridică, apropiații acestora, experți, avocați sau chiar magistrați, pentru ca, în baza colaborării și a consensului neechivoc de a-și alătura eforturile pentru a se constitui într-o grupare, de a se supune unei discipline și a acționa potrivit unui plan bine conturat, să obțină profituri prin mijloace ilicite.”

„În perioada 2020 – 2024, cei trei inculpați ar fi participat la săvârșirea unor infracțiuni de corupție, exercitarea fără drept a unor activități de consultanță juridică specifice activității de avocat și spălarea banilor, activitatea grupului fiind punctual sprijinită și de cel de-al patrulea inculpat, om de afaceri”, mai susțin procurorii anticorupție.

Conform procurorilor, în perioada martie 2023 – aprilie 2024, trei dintre inculpați (cei doi oameni de afaceri și avocatul din cadrul Baroului București) au pretins de la un om de afaceri (martor în cauză) suma de 700.000 euro, în schimbul căreia ar fi lăsat să se creadă că ar avea influență asupra unor magistrați judecători din cadrul unor instanțe de judecată și că i-ar putea determina pe aceștia să pronunțe hotărâri favorabile martorului, într-un dosar penal în care acesta era judecat.

După mai multe negocieri, suma care a fost pretinsă de inculpați a fost diminuată la 600.000 euro, mai afirmă DNA.