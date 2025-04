Răspunsul unui fost şef al SIE, întrebat dacă serviciile secrete l-au racolat pe Călin Georgescu

„Nu cred că aşa ceva ai căuta pentru un serviciu”, a declarat Silviu Predoiu, fost director adjunct al SIE timp de 13 ani și candoidat la alegerile prezidențiale, la Prima TV, potrivit News.ro. El a afirmă că Georgescu a fost votat de „mai mulți rezerviști din furie și antipatie față de cei de la putere”

Silviu Predoiu, fost adjunct al SIE şi director interimar în mai multe mandate, în prezent candidat la alegerile prezidenţiale, a fost întrebat, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, cât de mult crede în teoria, vehiculată în spaţiul public, potrivit căreia Călin Georgescu ar fi creaţia unor rezervişti din serviciile secrete.

„Nu cred şi, teoretic, ar fi trebuit să aud cât am fost activ, că nu e o creaţie pe genunchi. Eu nu cred în această creaţie, în această variantă. Domnul Georgescu a fost cu certitudine votat de un număr mare de rezervişti. Şi am auzit comentarii, discuţii, trăind între două lumi, am auzit aceste comentarii, dar nu pentru simpatie faţă de domnul Georgescu, ci aşa cum l-au votat cei mai mulţi pe domnul Georgescu, din furie, din antipatie faţă de cei de la putere. Normal că nu l-au votat pe domnul Ciolacu, care i-a făcut nesimţiţi pe toţi militarii in corpore, a spus ”nesimţiţii cu pensiile speciale”, şi l-au votat pe Georgescu, care măcar n-a spus nimic”, a explicat Silviu Predoiu.

Fostul director al SIE susţine că nici în perioada comunistă, nici în democraţie serviciile secrete din România nu ar fi racolat o persoană cu profilul lui Călin Georgescu.

„Am rezerve vis-a-vis de o colaborare cu serviciile, pentru că mă uit la profilul dumnealui. Şi nu cred că aşa ceva ai căuta pentru un serviciu, nici într-o epocă, nici în cealaltă. Nu căutai o persoană care stă de vorbă cu preotesele lui Decebal sau care are informaţii de la marţieni. Şi am mai spus acest lucru. Afirmaţiile acelea, că a lucrat 17 ani la ONU, că a fost la Clubul de la Roma, care s-au dovedit false. Cineva asociat serviciilor, sau sprijinit de servicii, nu se aruncă într-o zonă care poate fi atât de uşor demontată şi dovedită ca fiind falsă”, a conchis Silviu Predoiu.