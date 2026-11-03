Răsturnare de situație după ce un client din Tokyo a fugit cu un ceas de 260.000 de euro. Ce colet a primit apoi magazinul

Un ceas elvețian de lux în valoare de peste 260.000 de euro, furat săptămâna trecută dintr-un magazin din Tokyo, a fost returnat împreună cu o scrisoare de scuze, potrivit presei japoneze și France Presse.

Furtul a avut loc săptămâna trecută în districtul Nakano, când un bărbat care s-a dat drept client a probat un ceas Audemars Piguet în valoare de 46 de milioane de yeni, apoi a fugit din magazin cu ceasul încă la mână.

Cazul a luat o întorsătură neașteptată când, pe 1 noiembrie, magazinul a primit un colet care conținea ceasul, însoțit de o notă de scuze scrisă de mână, au scris ziarul Asahi Shimbun și alte publicații nipone, citând surse anonime apropiate anchetei.

Numărul de serie al ceasului a permis identificarea acestuia ca fiind obiectul furat. Contactat de AFP, magazinul a refuzat să comenteze cazul.

Potrivit ziarului Asahi Shimbun, poliția din Tokyo îl caută în continuare pe bărbatul suspectat de furt.

Poliția din Tokyo făcând cercetări în zona comercială unde a fost furat un ceas Audemars Piguet de sute de mii de euro. Foto: Hidenori Nagai / AP / Profimedia

Cum a decurs furtul

Bărbatul a intrat în magazin în jurul orei 19:45 și a cerut să probeze un ceas de lux din vitrină, potrivit ziarului Yomiuri Shimbun. L-a dat înapoi vânzătorilor, apoi și-a pus ceasul Audemars Piguet la încheietura stângă.

Purtându-l în continuare, s-a îndreptat către o oglindă din fundul magazinului, s-a prefăcut că se așează pe un scaun din apropiere și, în jurul orei 19:53, a ieșit în fugă pe ușa de la intrare.

A alergat în contrasens pe una dintre scările rulante ale complexului și a fugit spre est, a precizat ziarul.

Imaginile camerelor de supraveghere l-au surprins urcând într-un taxi după ce a părăsit complexul, dar s-a dat jos din mașină după puțină vreme.

Jaful vine după ce, în luna august, patru ceasuri de lux în valoare de 200 de milioane de yeni (peste 1,13 milioane de euro) au fost furate dintr-un alt magazin din același centru comercial.

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