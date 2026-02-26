Răsturnare de situație în cazul miliardarului Jimmy Lai. Decizie surpriză luată de o instanță din Hong Kong

Protest în fața Consultatului Chinez din Los Angeles împotriva condamnării magnatului Jimmy Lai care s-a luptat pentru libertatea presei, februarie 2026. Sursă foto: Apu Gomes / Getty images / Profimedia

Condamnarea pentru fraudă și pedeapsa cu închisoarea a magnatului media pro-democrație Jimmy Lai au fost anulate joi de un tribunal din Hong Kong, o decizie judecătorească surprinzătoare, care vine la scurt timp după ce Lai a fost trimis după gratii pentru 20 de ani de închisoare pentru alte acuzații, transmite Reuters.

Judecătorii Jeremy Poon, Anthea Pang și Derek Pang au declarat că au admis apelul formulat de Lai și al unui alt inculpat în acest dosar, întrucât judecătorul instanței inferioare „a comis o eroare”.

„Curtea de Apel le-a acordat permisiunea de a face apel împotriva condamnării, a admis apelurile, a anulat condamnările și a anulat pedepsele”, au scris judecătorii într-un rezumat al hotărârii lor.

Chiar și cu anularea condamnării și a pedepsei pentru fraudă, Lai va rămâne în continuare închis pentru 20 de ani, pedeapsă primită într-un alt dosar privind infracțiuni împotriva securității naționale, în temeiul unei legi controversate, pentru două acuzații de conspirație cu forțe străine și una pentru publicarea de materiale care îndeamnă la răzvrătire.

Cazul activistului Jimmy Lai a atras critici la nivel mondial din partea grupurilor pentru drepturile omului și a țărilor occidentale, precum SUA și Marea Britanie, și a constituit unul dintre cele mai mediatizate evenimente din cadrul unei represiuni de lungă durată în temeiul unei legi privind securitatea națională impuse de Beijing după protestele pro-democrație din 2019.

Victoria juridică de joi a fost una rară pentru proeminentul critic al Chinei, care s-a confruntat cu multiple urmăriri penale în ultimii ani și s-a descris în instanță ca fiind un „deținut politic”.

Condamnarea pentru fraudă

Lai a fost condamnat în decembrie 2022 la cinci ani și nouă luni de închisoare după ce a fost găsit vinovat de încălcarea termenilor contractului de închiriere al sediului Apple Daily prin ascunderea activității unei companii private, Dico Consultants Ltd, în clădire.

Apple Daily a fost un ziar deținut de Lai care critica puterea chineză şi a fost forţat să se închidă. Dico, tot o companie deținută de Lai, a sprijinit publicarea și tipărirea ziarelor, pe lângă gestionarea afacerilor private ale magnatului, a explicat avocatul său.

„În concluzie, considerăm că Apple Daily Printing nu avea obligația față de corporație de a dezvălui încălcarea restricțiilor de utilizare sau a clauzelor de nealienare cauzate de ocuparea și utilizarea de către Dico a spațiilor menționate. Cu tot respectul, judecătorul a greșit”, se arată în hotărârea luată de magistrații de la Curtea de Apel.

„Raționamentul său în concluzia că solicitanții erau responsabili pentru ascunderea faptelor, așa cum susținea acuzarea, este nefondat. El a greșit în formularea acestor concluzii.”

Un purtător de cuvânt al guvernului din Hong Kong a declarat că Departamentul de Justiție va studia hotărârea pentru a decide dacă va ataca decizia Curții de Apel.

Starea de sănătate a lui se degradează

Fiul și fiica lui Lai au avertizat că tatăl lor în vârstă de 78 de ani ar putea muri în închisoare, având în vedere starea sa de sănătate care se deteriorează după mai bine de cinci ani de izolare.

Grupurile pentru drepturile omului și numeroase țări democratice au cerut eliberarea lui Lai.

Președintele SUA, Donald Trump, a ridicat problema în discuția cu omologul său chinez, Xi Jinping, și se așteaptă să revină asupra acesteia în cadrul unei vizite la Beijing, așteptată cu mare interes, la sfârșitul lunii martie.

Cine este Jimmy Lai

Lai este fondatorul ziarului desființat Apple Daily, foarte popular din Hong Kong, cunoscut pentru pozițiile sale critice față de Partidul Comunist Chinez și care a susținut mișcarea pro-democrație care a luat amploare în oraș între 2014 și 2019.



Mișcarea a fost înăbușită în iunie 2020 prin impunerea unei legi dure privind securitatea națională, care incrimina majoritatea formelor de disidență.

Lai a fost arestat prima dată și acuzat în temeiul acestei legi în august 2020. Apple Daily a fost forțat să se închidă în 2021.