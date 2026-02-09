Cine este Jimmy Lai, milionarul incomod care a primit o pedeapsă record cu închisoarea din cauza criticilor aduse Chinei și conducerii din Hong Kong

Jimmy Lai, cel mai cunoscut magnat media din Hong Kong și un critic puternic al Chinei, a fost condamnat luni la 20 de ani de închisoare, ceea ce înseamnă că el ar putea ieși din închisoare abia la vârsta de 98 de ani, după o viață impresionantă în care s-a ridicat singur din sărăcie și a devenit un simbol al forțelor pro-democrație, transmite Reuters.

Sentința reprezintă cea mai recentă lovitură pentru un milionar care și-a făcut averea pe cont propriu și care a refuzat să tacă după represiunea declanșată de Beijing în urma protestelor ample izbucnite în Hong Kong în 2019. Lai, acum în vârstă de 78 de ani, a continuat să vorbească despre riscurile autoritarismului, atât pe plan intern în Hong Kong, cât și internațional.

Cunoscut pentru constituția sa masivă, asemănătoare unui boxer, pentru discursul direct și firea sa fără compromisuri, Lai și-a folosit averea pentru a finanța mișcarea pro-democrație din Hong Kong, în timp ce tabloidul său, Apple Daily, a susținut cauze liberale și nu a ezitat niciodată să critice autoritățile, până când a fost închis în 2021, după percheziții ale poliției.

Aceste raiduri au avut loc după ce Beijingul a impus așa-zisa lege a securității naționale în Hong Kong, iar Lai a fost arestat la scurt timp după aceea, fiind acuzat de conspirare cu forțe străine și de separatism.

Vorbind înainte de arestare, Lai a declarat pentru Reuters că va „lupta până în ultima zi”.

Lai, în vârstă de 78 de ani, se află în detenție de peste cinci ani, mare parte din timp în izolare, iar starea sa de sănătate s-a deteriorat.

Un catolic devotat, Lai a fost ținut într-o celulă cu o mică fereastră orientată spre un coridor, potrivit familiei sale. Cei apropiați spun că credința l-a ajutat să-și ducă lupta în instanță și împotriva Partidului Comunist Chinez.

Cardinalul Joseph Zen, în vârstă de 94 de ani, un important susținător al democrației și un lider marcant al Bisericii Catolice, obișnuia să-l viziteze pe Lai în închisoare.

Povestea lui Lai – de la sărăcie la bogăție și apoi la sfidare – este emblematică pentru Hong Kong, fostă colonie britanică revenită sub suveranitate chineză în 1997. Populația Hong Kong-ului s-a mândrit mult timp cu spiritul său de rezistență și inițiativă, dar atașamentul său față de valorile liberale occidentale s-a dovedit, în cele din urmă, prea mult pentru Beijing.

Anii de început al lui Jimmy Lai

Un tânăr bătăios care își câștiga cu greu existența pe străzile din Guangzhou, în sudul Chinei, Lai a fugit în 1961 la Hong Kong, ascuns în cala unei bărci de pescuit. Adolescentul fără bani avea să ajungă ulterior să conducă propria fabrică și să construiască Giordano, un popular lanț de îmbrăcăminte.

Masacrul din iunie 1989, când tancurile și trupele armatei chineze au ucis protestatari pro-democrație în și în jurul Pieței Tiananmen din Beijing, a reprezentat un moment de cotitură pentru Lai, împingându-l pe acesta tot mai mult spre activism și jurnalism.

În 1990 a fondat revista săptămânală Next Magazine, iar după ce magazinele Giordano din China continentală au fost trecute pe „lista neagră” la mijlocul anilor ’90 din cauza activismului său, Lai a vândut afacerea și a folosit banii obținuți pentru a lansa Apple Daily în 1995.

Tabloidul combativ combina știri despre infracționalitate cu unele despre scandaluri sexuale, ponturi privind curse de cai și investigații despre elitele din Hong Kong și China, devenind un succes imediat.

Lai a semnat o rubrică în care l-a numit pe Li Peng, premierul Chinei de la acea vreme, considerat parte a grupului de oficiali responsabili pentru reprimarea din Tiananmen, „fiul unui ou de broască țestoasă” – o insultă extrem de jignitoare în China. Ulterior, l-a numit pe actualul lider al Chinei, Xi Jinping, „dictator”.

„Cu cât ai mai multă informație, cu atât înțelegi mai bine ce se întâmplă”, a spus Lai în instanță. „Cu atât ești mai liber”, a subliniat el.

Magnatul media s-a făcut remarcat încă din timpul protestelor izbucnite în Hong Kong în 2014

După preluarea controlului asupra Hong Kong-ului în 1997, Beijingul a promis libertăți largi și un grad ridicat de autonomie în cadrul modelului de guvernare „o țară, două sisteme”. Însă criticii, inclusiv Lai, au spus că represiunea continuă sub pretextul securității naționale a erodat aceste angajamente.

În 2014, în timpul „Mișcării Umbrelelor”, când autostrăzi au fost ocupate de protestatari timp de 79 de zile în încercarea de a obține democrație deplină, Lai s-a numărat printre cei arestați, reușind totuși să scape de închisoare.

Dar în 2019, când milioane de oameni au demonstrat împotriva strângerii controlului Chinei asupra Hong Kong-ului, presa de stat l-a numit „o forță a răului, nu un erou al democrației”.

Lai declara atunci: „Trebuie să fim flexibili și inovatori și răbdători – dar perseverenți”.

La pronunțarea sentinței, cei trei judecători au scris că pedeapsa fără precedent pe care au pronunțat-o s-a datorat și faptului că el a fost „creierul” și forța motrice din spatele a ceea ce magistrații au numit eforturile de conspirare cu forțe străine.

Un judecător l-a mustrat pe Lai fiindcă s-a descris drept „deținut politic”

Cândva inclus de revista Forbes printre cei mai bogați 40 de oameni din Hong Kong, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari HK (154 milioane de dolari) în 2008, Lai a avut bunurile și acțiunile din compania sa media Next Digital înghețate în 2021, ceea ce a blocat fluxul de numerar și a dus, în cele din urmă, la închiderea acesteia.

În timpul procesului, Lai s-a referit în mod repetat la sine ca fiind un „deținut politic”. Acest lucru a atras o mustrare din partea unuia dintre judecători, care a spus că Lai se află în instanță pentru a răspunde unei acuzații penale. Lai a declarat că are dreptul să nu fie de acord.

Deși a spus că este puțin probabil ca lupta sa pentru democrație să aibă un deznodământ bun pentru el, Lai a numit sacrificiul o „onoare”. Familia sa, inclusiv cei șase copii din două căsătorii, l-a susținut pe tot parcursul procesului.

Soția sa, Teresa, a fost fotografiată în octombrie alături de una dintre fiicele cuplului întâlnindu-se cu Papa Leon în Piața Sfântul Petru din Vatican, îmbrăcate în ținute formale negre, pe fondul creșterii îngrijorărilor legate de starea de sănătate a lui Lai.

„Tatăl nostru era puternic când a intrat în detenție, iar mental încă este, dar fizic este semnificativ mai slăbit acum”, a declarat fiica sa, Claire, pentru Reuters. Ea a spus că tatăl său suferă de dureri de spate, diabet, palpitații cardiace și tensiune arterială „semnificativ mai mare” decât în urmă cu un an.

„Drumul la tribunal și procesele lungi sunt deja foarte grele, dar el a fost interogat agresiv și atacat atât de judecători, cât și de acuzare”, a adăugat ea. „Tot ce au demonstrat, însă, este că tatăl meu este un om care îl iubește pe Dumnezeu, iubește adevărul, iubește libertatea și își iubește familia”, a subliniat aceasta.