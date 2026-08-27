Răsturnare de situație în dosarul Romatsa. Decizia instanței supreme, după ce Curtea de Apel București a dat o hotărâre care risca să paralizeze traficul aerian în România

Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat hotărârea Curții de Apel București prin care s-a suspendat pentru o lună certificatul de furnizare servicii a ROMATSA, a transmis joi biroul de presă al instanței supreme. Decizia este definitivă.

Miercuri, judecătoarea Curții de Apel București care a soluționat în primă instanță dosarul s-a prezentat la procesul de la ICCJ, pentru a spune că unul dintre magistrații din complet este incompatibil, dar evacuată din sală.

ÎCCJ nu a dat dreptate celor care au reclamat că ROMATSA „aranjează” angajările la nivelul controlorilor de trafic aerian.

Instanța supremă a respins cererea Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa Romatsa și a celor șapte reclamanți din dosar de a sesiza Curtea Europeană de justiție. De asemenea, a fost respinsă și cererea de recuzare pe care reclamanții au formulat-o împotriva completului de judecată.

Judecătorii instanței supreme au admis recursurile Romatsa și al Autoritatății de Aeronautică Civilă Română împotriva hotărârii Curții de Apel

„Casează, în parte, încheierea şi sentinţa recurate şi, rejudecând: Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii. Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanţii Constantinescu Stelian, Galan Ioana-Alexandra, Păduraru Vlad-Ionuţ, Nedelcu Alexandra, Biţianu Simona-Georgiana, Tuică Gabriela şi Cominceanu Mihai, în contradictoriu cu pârâţii Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA R.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării”, se menționează în minuta instanței supreme.

Decizia din dosarul ROMATSA

Curtea de Apel București a pronunțat în februarie 2026 o decizie prin care suspenda pentru o lună calendaristică certificatul de furnizare servicii a ROMATSA, regia autonomă care se ocupă în România cu dirijarea traficului aerian în România.

Decizia nu a fost una definitivă sau executorie, deci nu produce efecte juridice. Hotărârea a fost atacată cu recurs.

Sentința Curții de Apel București a fost dată într-un dosar pornit de la un caz de discriminare la angajare. Mai multe persoane au reclamat sistemul de angajare în posturile de controlor de trafic aerian și au cerut suspendarea pentru o lună a licenţelor/autorizațiilor de funcţionare a Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian.

Decizia este una fără precedent și se traduce practic prin posibilitatea închiderii spațiului aerian al țării, nu doar pentru cursele care aterizează și decolează în România, ci și pentru cele care tranzitează spațiul aerian național.

Decizia a fost discutată în luna aprilie și într-o ședință CSAT convocată de președintele Nicușor Dan.

Evacuată din sală

Judecătoarea Liliana Alexe de la Curtea de Apel București, cea care a decis suspendarea activității Romatsa, a fost prezentă miercuri la procesul de la instanța supremă. La începutul ședinței de judecată a anunțat președinta completului de judecată că unul dintre magistrații din complet este incompatibil.

„Relația mea extrem de apropiată cu un judecător, membru al completului de recurs este element de împărțialitate al dosarului. Am fost în casa judecătorului Claudiu Răpeanu și multe altele … Trebuie cunoscut de părți și completul de judecată”, a scris pe Facebook, ulterior ședinței, judecătoarea Alexe.

Înalta Curte a precizat că președintele completului i-a cerut judecătoarei „să respecte ordinea şi solemnitatea şedinţei de judecată”.

„Având în vedere intervenţiile repetitive ale doamnei judecător în cursul dezbaterilor, precum şi necesitatea asigurării ordinii şi solemnităţii şedinţei, completul a fost nevoit să apeleze la regulile de restabilire a ordinii şedinţei, solicitând îndepărtarea din sală a doamnei judecător Liliana Cătălina Alexe”, a adăugat ICCJ.

Instanța supremă a mai precizat că reclamanţii a căror hotărâre favorabilă a fost pronunţată în primă instanță de judecătoarea Alexe au cerut recuzarea completului de judecată, invocând lipsa de imparţialitate a acestuia.