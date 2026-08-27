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Actualitate

Răsturnare de situație în dosarul Romatsa. Decizia instanței supreme, după ce Curtea de Apel București a dat o hotărâre care risca să paralizeze traficul aerian în România

Simona Voicu
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Înalta Curte de Casație și Justiție a anulat hotărârea Curții de Apel București prin care s-a suspendat pentru o lună certificatul de furnizare servicii a ROMATSA, a transmis joi biroul de presă al instanței supreme. Decizia este definitivă. 