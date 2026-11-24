Acțiunile Anthropic au scăzut sub prețul de 83 de dolari din oferta publică inițială (IPO) în tranzacțiile pre-piață de marți, o evoluție surprinzătoare la doar câteva zile după debutul record al dezvoltatorului Claude pe piața Nasdaq, scrie Reuters.

După ce au scăzut pentru scurt timp sub prețul de ofertă, acțiunile înregistrau ultima dată, înaintea deschiderii tranzacționării, o corecție de 5%, ajungând la 83,39 dolari, continuându-și astfel contracția abruptă față de prețul de deschidere de 111,50 dolari din 19 noiembrie.

Anthropic nu a beneficiat de creșterile generalizate de pe Wall Street, impulsionate de acțiunile din domeniul inteligenței artificiale, după ce Nvidia l-a repus luni pe Jensen Huang în funcția de director executiv.

Acțiunile ANT au debutat, joia trecută, cu 34% peste prețul de IPO, dar de atunci au fost afectate de vânzări masive la nivelul sectorului tehnologic, indicii majori S&P 500 și Dow încheind săptămâna precedentă în zona de corecție confirmată.

Răsturnarea rapidă a situației în cazul Anthropic a amplificat îngrijorările legate de evaluările exagerate din sectorul AI și de sumele uriașe investite în infrastructura de calcul, în contextul în care creșterea ratelor dobânzilor amenință să majoreze și mai mult aceste costuri. Fiind prima companie de pionierat din domeniul AI care s-a listat la bursă, Anthropic este considerată pe scară largă un indicator al întregului sector.

„Dacă vom observa o încetinire a ritmului de extindere a centrelor de date, atunci acest lucru poate afecta în mod evident viteza cu care Anthropic se poate dezvolta și, prin urmare, veniturile viitoare și, implicit, evaluarea sa”, a declarat Fiona Cincotta, analist senior de piață la StoneX.

Anthropic nu este singura companie din rândul ofertelor publice inițiale (IPO) de mare anvergură din domeniul tehnologic care a pierdut rapid câștigurile inițiale și a scăzut sub prețul de ofertă. SpaceX, a cărei listare din iunie, în valoare de 85,7 miliarde de dolari, a fost cea mai mare din lume înainte de Anthropic, a avut nevoie de aproximativ o lună pentru a scădea sub prețul de ofertă.

În 2012, Facebook, acum Meta Platforms, a scăzut sub prețul de ofertă încă din a doua zi de tranzacționare.

Comparațiile arată că pierderea rapidă a „primei” de IPO nu este fără precedent nici măcar în cazul listărilor foarte așteptate și că o scădere timpurie sub prețul de ofertă nu este neapărat un indicator al performanței pe termen lung.

Riscuri-cheie

În contextul în care acțiunile Anthropic testează acum prețul de IPO, atenția se îndreaptă către riscurile care ar putea determina evoluția viitoare a acțiunilor, inclusiv vânzările efectuate de persoane cu acces la informații privilegiate, presiunea exercitată de modelele de AI cu ponderi deschise și o potențială încetinire a investițiilor în centrele de date.

Clauzele de blocare ale ofertei publice inițiale (IPO) a Anthropic permit anumitor angajați și persoane cu acces la informații privilegiate să vândă o parte din participațiile lor încă din prima zi de tranzacționare, urmând ca eliberările eșalonate ulterioare să fie legate de anunțurile privind rezultatele financiare.

CEO-ul Dario Amodei și președinta Daniela Amodei au vândut peste 3,37 milioane de acțiuni, în valoare de peste 280 de milioane de dolari fiecare, către cei care au subscris ofertei publice inițiale (IPO), la o zi după debut, conform unui document depus luni seară.

Cei care au subscris ofertei Anthropic și-au exercitat, de asemenea, opțiunea de a cumpăra acțiuni suplimentare, ridicând veniturile brute ale IPO-ului la un nivel record de 93,5 miliarde de dolari, eliminând totodată o potențială sursă de susținere a acțiunilor după debutul acestora.

Anthropic se confruntă, de asemenea, cu o concurență tot mai puternică din partea modelelor de AI cu ponderi deschise, mai ieftine, despre care a avertizat că ar putea exercita presiuni asupra prețurilor.

Utilizatorii pot descărca, rula și adapta local modele de la DeepSeek, Mistral și Moonshot AI, spre deosebire de modelele proprietare precum Claude, ChatGPT și Gemini, dezvoltatorii chinezi câștigând teren la nivel global.

Revenirea lui Huang la conducerea gigantului Nvidia ar putea, de asemenea, să accentueze amenințarea concurențială la adresa Anthropic, având în vedere susținerea lui fermă pentru modelele de AI cu ponderi deschise.

În zilele următoare ar putea apărea un anumit sprijin, întrucât includerea Anthropic în indicii majori va stimula achizițiile din partea fondurilor pasive.