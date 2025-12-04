Rata de retur 0 – în 2025, brandul românesc YZZY confirmă succesul pe piața gadgeturilor preloved

Suntem mari consumatori de tehnologie și mereu în căutarea modelelor performante de smartphone. Cum putem echilibra dorința de consum cu responsabilitatea față de mediu? În ultimii ani, nișa gadgeturilor secondhand a devenit o soluție practică.

YZZY din Suceava, magazin online care livrează oriunde în România, este brandul românesc care schimbă tendința cumpărătorilor – cu oferte la telefoanele secondhand, dar care au calitate premium. Iată cum reușește să ofere și calitate și prețuri excelente pentru toată gama de smartphone-uri și alte gadgeturi preloved.

Tendința actuală: nu reparăm, cumpărăm, dar mai responsabil

Tehnologiile noi se actualizează mai repede decât puteam noi ține pasul cu schimbările. Problema nu este că avem o mare diversitate de opțiuni, ci că avem un ritm prea alert al consumului. Este motivul pentru care au început să se dezvolte afacerile care dau o a doua șansă și viață unui gadget folosit.

Mai mult decât atât, există și businessuri care mizează pe verificări temeinice, pentru a oferi clienților gadgeturi secondhand, dar de calitate premium. YZZY este un exemplu. O demonstrează și în analiza cifrelor: în 2022 YZZY avea aproximativ 1,5 milioane de lei cifră de afaceri, în 2023 aproape 3,9 milioane de lei, iar în 2024 peste 5,5 milioane de lei (echivalentul a peste 1 milion de euro). Întrebarea firească – cum? Ce face YZZY diferit? Cifrele confirmă evoluția YZZY în piață, dar adevărata diferență vine din modul în care sunt testate și livrate produsele.

Cum reușește YZZY să aibă rată de mulțumire 100% în rândul clienților?

Povestea începe în 2021, cu ideea de a oferi publicului o alternativă la telefoanele noi. Businessul crește constant și rapid pentru că stocul este diversificat, condițiile de achiziție sunt avantajoase, iar în 2025 vine și update al platformei unde clienții pot vinde și cumpăra telefoanele secondhand. Foarte important, toate produsele sunt testate, verificate și prezentate așa cum sunt – cu label ca nou, foarte bun, în stare bună, dar în orice caz nu sunt recondiționate.

Accentul cade pe calitate. Ce face YZZY diferit, este să se asigure încă din faza de pregătire a stocului, că fiecare smartphone funcționează foarte bine. Sunt peste 30 de criterii urmărite din punct de vedere al testării unui smartphone – bateria este verificată pentru a avea un nivel de sănătate ridicat (minim 85%), toate porturile funcționale, fiecare detaliu de prezentare este luat în considerare și inclus în descrierea produsului. Astfel, clientul știe ce cumpără, până la cele mai mici detalii. Așa s-a ajuns la rata de retur zero! Clienții nu returnează achiziția, sunt mulțumiți și se bucură de funcționalitatea telefonului secondhand multă vreme. Este și explicabil acest lucru prin acordarea garanțiilor extinse, de doi ani, la orice tip de smartphone din stoc.

Ce aduce nou platforma actuală YZZY?

În noua versiune, clienții pot cumpăra și vinde telefoanele folosite, cu posibilitatea de plată în rate (dacă sunt salariați), prin parteneri.

Ce spun clienții:

Salutare tuturor. Felicitări acestor oameni minunați, cred că am schimbat cel puțin 5 telefoane la dumneavoastră și sunt foarte mulțumit. Angajații sunt super profesioniști de câte ori am avut nevoie de serviciile lor au fost foarte OK. Recomand cu mare drag. – după cum afirmă unul dintre clienți într-o recenzie publică.

Un aspect unic în piață: YZZY nu se confruntă cu situații de clienți nemulțumiți. Dimpotrivă, platforma are mii de recenzii de 5 stele. Este reacția clienților după ce sunt 100% convinși de serviciile YZZY. Au livrare rapidă, în aceeași zi, au fiecare produs testat, transparență totală și suport pre și post vânzare. Dacă produsul nu corespunde așteptărilor, clientul îl poate returna simplu, iar echipa se ocupă de procesul complet.

Întrebări frecvente despre YZZY

Ce smartphone-uri secondhand pot fi achiziționate de la YZZY?

Sunt disponibile smartphone-uri de la Apple si Samsung, implicit generații noi de telefoane – iPhone 17, Samsung Z Flip sau S24.

Este livrarea gratuită și rapidă limitată la anumite zone sau orașe?

Toți clienții beneficiază de livrare rapidă, expediere în aceeași zi sau cel mult a doua zi, livrarea este cu acoperire națională.

De ce alegem preloved, de la YZZY?

Tehnologia la ora actuală se schimbă cu viteza luminii. Să cumperi smartphone-uri secondhand, dar preloved este mai mult decât o alegere smart. Este și un bun sfat financiar. Este o alegere eficientă din punct de vedere al costului, având în vedere că ai acces la device-uri premium, la un cost mai mic decât unul similar, doar că sigilat și nou, din magazin.

Mai multe detalii și oferte actuale sunt disponibile pe www.yzzy.ro.

