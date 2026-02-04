Raytheon va produce anual mii de rachete pentru SUA, ca parte a unui program masiv de înarmare

Raytheon, o divizie a conglomeratului de apărare RTX, a ajuns la un acord pe șapte ani cu Pentagonul pentru a crește producția de rachete Tomahawk, rachete aer-aer și interceptoare de rachete balistice, a anunțat miercuri compania, citată de Reuters.

Efortul Pentagonului de a extinde capacitatea de producție vine în contextul în care Washingtonul se grăbește să refacă unele dintre stocurile sale de armament epuizate.

Acordurile urmează unor înțelegeri similare intermediate între administrația președintelui Donald Trump și cei mai mari contractori din industria de apărare din SUA, care garantează cererea guvernamentală pe mai mulți ani, oferind companiilor încrederea necesară pentru a investi miliarde de dolari în noi facilități și echipamente.

Contractele semnate luna trecută de Lockheed Martin indică o schimbare în strategia de achiziții din domeniul apărării, menită să reconstruiască capacitatea industrială a Americii de a susține un război de mare intensitate.

Creștere uriașă a capacității de producție pentru rachetele Tomahawk

Acordurile cu Raytheon vizează creșterea producției anuale de rachete de croazieră Tomahawk de la ritmul actual de aproximativ 60 pe an pentru SUA, până la un nivel final de 1.000 de unități anual. Tomahawk-ul lansat de pe mare, un element de bază al flotei de suprafață a Marinei SUA, oferă capacități de lovire de precizie la distanță mare împotriva țintelor terestre, de pe nave și submarine.

Varianta terestră a Tomahawk, o adăugare mai recentă în arsenal, oferă unităților de uscat opțiuni similare de lovire la distanță mare. Ucraina au cerut insistent rachete Tomahawk Statelor Unite anul trecut, însă președintele Donald Trump a părut să excludă definitiv această în comentarii făcute la începutul lunii noiembrie.

În ceea ce privește rachetele aer-aer AMRAAM, RTX a declarat într-un comunicat publicat miercuri că producția pentru SUA va crește la cel puțin 1.900 de unități. AMRAAM, utilizată în principal de Forțele Aeriene și Marina SUA, reprezintă principala rachetă de luptă aer-aer a forțelor armate americane pentru angajamente dincolo de raza vizuală.

RTX a mai precizat că ratele de producție ale interceptoarelor de rachete balistice SM-3 Block IB și SM-3 Block IIA vor crește de asemenea, multe tipuri de muniții urmând să își majoreze producția de două până la patru ori față de nivelul actual. Interceptoarele SM-3 Block IB și Block IIA, ambele sisteme ale Marinei SUA, sunt concepute pentru a distruge rachete balistice cu rază scurtă și medie de acțiune în spațiul extraatmosferic.

Ce alte arme a comandat guvernul american de la Raytheon

Producția interceptoarelor SM-6 va crește la peste 500 de unități, de la aproximativ 125 în prezent. SM-6 oferă Marinei SUA capabilități de apărare aeriană, luptă antinavă și apărare antirachetă balistică într-o singură armă.

RTX a declarat că acordurile includ o „abordare de finanțare colaborativă”, concepută pentru a menține fluxul de numerar liber inițial, permițând în același timp RTX să investească în capacitate de producție pe termen lung.

Acordul vine în contextul în care președintele Trump încearcă să zdruncine industria de apărare și să o constrângă să livreze arme mai rapid. În ianuarie, el a semnat un ordin prin care a legat dividendele companiilor din domeniul apărării, răscumpărările de acțiuni și remunerațiile directorilor de termenele de livrare a armamentului, introducând incertitudine în privința randamentelor de capital.

„Aceste acorduri redefiniesc modul în care guvernul și industria pot colabora pentru a accelera livrarea tehnologiilor critice”, a declarat Chris Calio, directorul general al RTX, în comunicat. Compania nu a precizat valoarea financiară a contractelor.

Producția va avea loc în facilitățile Raytheon din Tucson (localitate din statul Arizona), Huntsville (Alabama) și Andover (Massachusetts).

Acordurile-cadru urmează unor înțelegeri similare semnate luna aceasta de Lockheed Martin pentru a crește de patru ori producția interceptoarelor THAAD, până la 400 de unități anual, și pentru a majora producția Patriot PAC-3 la 2.000 de unități pe an, în baza unor contracte pe șapte ani.