„Raza de Fier”, arma cu care Israelul vrea să elimine amenințările venite pe cale aeriană, va fi dată în folosința armatei

Un sistem laser de mare putere, produs la costuri scăzute și destinat să distrugă rachete, a trecut cu succes de etapa de testare și va fi pregătit pentru utilizarea operațională de către armată până la finele anului, a anunțat Ministerul Apărării din Israel, transmite Reuters.

Dezvoltat de companiile Elbit Systems și Rafael Advance Defense Systems, „Iron Beam” (Raza de Fier – n.red.) va completa sistemele anti-rachetă „Iron Dome” (Cupola de Fier), „David’s Sling” (Praștia lui David) și „Arrow” (Săgeata), care au fost folosite pentru interceptarea a mii de rachete lansate de militanții Hamas din Gaza, de Hezbollah din Liban și de către houthi din Yemen.

Interceptoarele de rachetă actuale costă cel puțin 50.000 de dolari fiecare, în schimb costurile sunt neglijabile pentru lasere, care se vor concentra în primul rând rachetele mai mici și pe drone. „După ce performanțele Iron Beam au fost dovedite, anticipăm un salt semnificativ în capacitatea de apărare aeroană prin desfășurare acestor sisteme laser cu rază lungă”, a precizat ministerul.

Primele sisteme vor fi integrate în apărarea anti-aeriană până la finele anului. Sisteme cu rază scurtă de acțiune, mai puțin puternice, sunt date deja în folosință.

Iron Beam este un sistem terestru de apărare anti-aeriană conceput să contracareze amenințări precum rachete, mortiere și drone.

„Este pentru prima dată în lume când un sistem de interceptare cu laser de mare putere a ajuns la maturitatea operațională”, a declarat Amir Baram, director-general în Ministerul Apărării.

Președintele companiei Rafael, Yuval Steinitz, a spus că Iron Beam „va schimba fără îndoială regulile jocului, cu un impact fără precedente asupra războiului modern”.