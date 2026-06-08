Război al declarațiilor între Turcia și Israel, cu referințe la Constantinopol și cruciați: „Imperiul Otoman a dispărut pentru totdeauna”

Un război neobișnuit al declarațiilor a erupt între Israel și Turcia, după ce ministrul de interne de la Ankara a declarat că țara sa va redobândi într-o zi controlul asupra Ierusalimului.

Conflictul a izbucnit după ce Mustafa Çiftçi, ministrul de interne al Turciei, a declarat sâmbătă că Ankara va aduce „eliberarea” Ierusalimului în timpul vieții sale, el promițând restabilirea controlului turcesc asupra orașului sfânt pe care Imperiul Otoman l-a condus timp de sute de ani, relatează Kathimerini și The Times of Israel.

„Așa cum am fost martori la eliberarea Damascului, Alepului și a Karabahului, într-o zi vom fi martori, cu voia lui Allah, și la eliberarea Ierusalimului”, a spus Çiftçi într-un discurs pe care l-a rostit la o conferință a partidului de guvernământ AKP, în orașul Çorum.

Çiftçi a povestit în discursul său cum obișnuia să se roage ca Allah să îi acorde „guvernarea Ierusalimului, chiar și pentru o singură zi”.

„Încă mai cred că Atotputernicul ne va arăta acele zile”, a subliniat el. „La fel ca în trecut, acele pământuri vor fi din nou ale noastre”, a jurat el, adăugând: „Cu voia lui Dumnezeu, vor reveni încă o dată sub suveranitatea și stăpânirea noastră”.

„Pentru că avem un lider global precum [președintele Turciei] Recep Tayyip Erdoğan la conducerea noastră”, a spus el. „Un lider mondial”, a subliniat ministrul turc.

Mustafa Çiftçi (centru), ministrul de interne al Turciei, FOTO: Abaca Press / Profimedia

Israelul amintește de „Imperiul Otoman corupt” și cruciați în replica sa

După ce Çiftçi a publicat un fragment video al discursului său pe contul său de pe rețeaua „X”, Ministerul de Externe al Israelului a emis o replică dură, spunându-i ministrului turc să „se trezească la realitate”.

„Imperiul Otoman corupt a dispărut. Pentru totdeauna”, a transmis ministerul pe „X”, adăugând că Ierusalimul „va rămâne capitala eternă a Israelului. Pentru totdeauna”.

În polemică a intervenit și Israel Katz, ministrul israelian al apărării, acesta spunând într-un mesaj propriu distribuit pe rețeaua de socializare:

„Ministrului de interne turc care visează să administreze Ierusalimul și lansează amenințări îi spun următorul lucru: Ierusalimul nu este Constantinopol, iar Statul Israel nu este un Imperiu Cruciat aflat în colaps”. El a folosit numele folosit de capitala Imperiului Bizantin înainte de cucerirea otomană din 1453, când a fost redenumit Istanbul.

„Israelul este un stat puternic și hotărât, care și-a demonstrat capacitatea de a se apăra împotriva oricărei amenințări”, a scris Katz într-o declarație publicată în limba turcă pe „X”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu alături de ministrul său al Apărării, Israel Katz, FOTO: Abir Sultan / AP / Profimedia

Deteriorare dramatică a relațiilor dintre Turcia și Israel

„Ierusalimul a fost capitala poporului evreu timp de 3.000 de ani și va rămâne capitala Israelului pentru totdeauna”, a subliniat Israel Katz. „Pe de altă parte, tu și Imperiul Otoman la care visează Erdoğan v-ați prăbușit și nu vă veți mai întoarce niciodată”, a continuat el.

„Din păcate, nu ați învățat nimic din moștenirea lui Atatürk, care a lucrat pentru a transforma Turcia într-un stat modern; dimpotrivă, lucrați pentru a trage Turcia înapoi într-o epocă întunecată și înapoiată”, a adăugat Katz, într-o referință la primul președinte al Turciei moderne.

Relațiile Israelului cu Turcia, care odinioară erau cele mai apropiate ale statului evreu cu orice țară din regiune, s-au deteriorat drastic în ultimii ani, mai ales după atacul sângeros condus de Hamas pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian. Atacul a declanșat războiul din Fâșia Gaza și replica militară devastatoare a Israelului.

De atunci, președintele turc Recep Tayyp Erdoğan a fost unul dintre cei mai duri critici ai Israelului, acuzând statul israelian de genocid și crime de război, lăudând mandatele de arestare emise de Curtea Penală Internațională împotriva liderilor israelieni și cerând ONU să recomande folosirea forței împotriva Israelului.

Erdoğan i-a mai descris pe militanții Hamas drept luptători pentru libertate, în timp ce pe premierul Benjamin Netanyahu l-a comparat cu Hitler și Israelul cu Germania nazistă. De asemenea, Turcia a suspendat comerțul cu Israelul, iar companiile aeriene turcești au încetat zborurile către Israel.