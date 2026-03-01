Război în Orient: NATO îşi „ajustează” poziţionarea forţelor sale în faţa potenţialelor ameninţări

NATO a anunţat duminică că va ajusta poziţionarea forţelor sale pentru a garanta securitatea celor 32 de state membre ale sale în faţa „ameninţărilor potenţiale” precum rachete balistice sau drone provenind din Iran şi din regiunea sa, „sau din alte regiuni”, relatează AFP și Reuters.

Comandantul suprem al forţelor aliate din Europa (SACEUR), generalul american Alexus Grynkewich, „continuă să discute activ și regulat cu liderii militari de pe ambele maluri ale Atlanticului, precum şi cu secretarul general al NATO”, a informat purtătorul de cuvânt al Comandamentului suprem al forţelor aliate în Europa, colonelul Martin L. O’Donnell, pe platforma X.

Comandantul suprem „a ajustat și va continua să ajusteze postura foarte solidă a forțelor NATO pentru a asigura securitatea celor 32 de state membre și pentru a apăra Alianța împotriva potențialelor amenințări, precum rachete balistice sau vehicule aeriene fără pilot, provenite din această regiune sau din alte regiuni”, a adăugat acesta.