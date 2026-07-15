Trump dă ultimatum Teheranului și amenință cu lovirea centralelor electrice și a podurilor. „Ar fi bine să ajungeți la un acord”

Președintele american Donald Trump a reinstituit marți blocada navală asupra tuturor porturilor iraniene și a amenințat că va lovi centralele electrice și podurile săptămâna viitoare, dacă Teheranul nu reia negocierile, în cadrul celei mai recente escaladări a conflictului din partea SUA, scrie Reuters.

De asemenea, SUA au inițiat o nouă rundă de atacuri „pentru a continua să slăbească capacitățile iraniene utilizate pentru a ataca navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz”, a anunțat armata americană.

Teheranul a afirmat că a închis din nou strâmtoarea după ce ostilitățile dintre Iran și SUA au reizbucnit săptămâna trecută, punând în pericol un armistițiu deja fragil, încheiat în iunie după câteva luni de lupte care au provocat moartea a mii de oameni.

„Voi lăsa țintele din sectorul energetic la urmă, dar, în cele din urmă, le vom lovi”, a declarat Trump într-un interviu acordat lui Trey Yingst de la Fox News.

„Săptămâna viitoare vor urma centralele electrice, săptămâna viitoare vor urma podurile”, a spus Trump, „dacă nu se așează la masa negocierilor”.

Convențiile de la Geneva din 1949 privind conduita umanitară în timpul războiului interzic atacurile asupra obiectivelor considerate esențiale pentru civili.

Negociatorii americani au ținut legătura cu omologii lor iranieni pentru a le spune „ar fi bine să ajungeți la un acord”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Atacuri iraniene împotriva unor obiective americane din Golf

Armata iraniană a declarat miercuri dimineață că a lansat atacuri cu drone împotriva pozițiilor americane de la baza Azraq din Iordania. Pentagonul nu a făcut declarații privind această informație.

Garda Revoluționară Islamică din Iran a declarat că a vizat depozite de arme și instalații de stocare din Bahrain și Kuweit.

Armata Kuweitului a declarat că sistemele sale de apărare aeriană se confruntă cu atacuri cu drone iraniene, iar agenția de știri de stat a precizat că un incendiu a fost stins. Reuters a precizat că nu a putut verifica imediat aceste informații.

Escaladarea tensiunilor din ultimele zile a accentuat îndoielile că un memorandum de înțelegere semnat luna trecută ar putea duce la încetarea definitivă a războiului, care a cuprins țările vecine Iranului și a perturbat aprovizionarea globală cu energie.

„Se înșeală”

Proiectile americane au lovit o locație din apropierea orașului Bandar Abbas, un oraș iranian situat pe strâmtoare, a declarat marți seara biroul guvernatorului pentru mass-media de stat, în timp ce agenția de știri de stat iraniană IRNA a afirmat că proiectile americane au lovit o zonă din apropierea localității Sirik, în sudul Iranului.

„Dacă SUA cred că, prin înăsprirea măsurilor împotriva noastră, a acțiunilor militare și a blocadei economice, ne vor determina să revenim la negocieri, se înșeală”, a declarat vice-ministrul de externe al Iranului, Kazem Gharibabadi, la televiziunea de stat.

După ce a blocat traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, Iranul a dat semnale că ia în calcul să joace cea mai periculoasă carte de până acum: folosirea aliaților Houthi din Yemen ca să blocheze poarta de acces Bab el-Mandeb către Marea Roșie, ceea ce va deschide un nou front împotriva Washingtonului și va pune în pericol două dintre cele mai vitale artere ale lumii din domeniul energiei, a scris marți agenția de presă Reuters.

Nave atacate în Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite au acuzat marți seara că Iranul a atacat șapte nave comerciale în ultima săptămână, ceea ce a dus la moartea, dispariția sau rănirea a circa 12 membri ai echipajului.

Emiratele Arabe Unite au declarat anterior că un membru al echipajului de origine indiană a fost ucis și alți opt au fost răniți când două petroliere emirateze au fost lovite de rachete de croazieră iraniene în Strâmtoarea Ormuz.

Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a declarat că două superpetroliere „vinovate” au fost lovite și scoase din funcțiune în strâmtoare după ce au ignorat avertismentele repetate. Ei nu au identificat navele.

Pe fondul escaladării tensiunilor, Trump a lansat luni ideea unei taxe de 20% asupra transportului maritim prin strâmtoare, ceea ce a atras critici aspre din partea agenției ONU pentru transport maritim și a altor părți.

Însă după o zi, el a renunțat la această idee și a declarat, fără a oferi detalii, că va căuta în schimb acorduri de investiții cu statele din Golf.

Blocada americană, reimpusă

Blocada navală împotriva navelor care tranzitează către și dinspre porturile și zonele de coastă iraniene a intrat din nou în vigoare marți după-amiază, după ce fusese ridicată în iunie.

Trump a afirmat că strâmtoarea este deschisă întregului trafic maritim, cu excepția celui din Iran. În prezent, peste 20 de nave de război ale Marinei SUA și sute de aeronave militare își desfășoară operațiunile în regiune, a declarat armata americană.

Conflictul s-a dovedit nepopular în SUA, unde prețurile la benzină au crescut, iar alegerile pentru Congres se apropie în noiembrie.

Prețul țițeiului Brent de referință a crescut cu 15% în ultimele șapte zile, ajungând la 85 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de la jumătatea lunii iunie.