Războiul a intrat într-o „paradigmă diferită” din cauza Ucrainei, susține Kremlinul

Kremlinul a afirmat marți că războiul din Ucraina a intrat într-o „paradigmă diferită” din cauza a ceea ce a susținut că sunt „acte inumane de terorism” comise de forțele armate ale Kievului împotriva civililor, transmite Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut aceste declarații după ce a fost întrebat de jurnaliști despre atacurile masive lansate de Rusia în timpul nopții asupra unor orașe ucrainene, care au provocat moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea a peste 100.

Moscova a afirmat că își intensifică atacurile asupra țintelor militare din Ucraina ca represalii pentru ceea ce a numit un atac devastator cu drone ucrainene asupra unui cămin studențesc din Luhansk, controlat de Rusia, în estul Ucrainei, luna trecută, care a ucis 21 de persoane. Ucraina neagă că ar fi vizat căminul și a spus că ținta era un centru de comandă al dronelor din zonă.

„Dacă regimul de la Kiev comite în mod conștient astfel de acte inumane… de terorism împotriva civililor, împotriva copiilor, atunci aceasta este o paradigmă cu totul diferită”, a declarat Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

El a susținut că Rusia lovește sistematic ținte militare ucrainene în Kiev și în alte orașe și că procesul de pace din Ucraina este în așteptare.

Rusia a rămas totuși în contact cu Statele Unite, a adăugat el, în condițiile în care Washingtonul încearcă de mult timp să medieze un acord între Kiev și Moscova.

„Rămânem deschiși la negocierile de pace”, a spus Peskov, repetând poziția Kremlinului – pe care Kievul o consideră echivalentă cu capitularea.

Mai exact, Rusia afirmă că războiul s-ar putea încheia imediat dacă Ucraina ar fi de acord să-și retragă forțele din patru regiuni ucrainene pe care Rusia le-a revendicat ca fiind ale sale în 2022, în ceea ce Ucraina consideră că a fost de fapt o acaparare sângeroasă de teritorii.