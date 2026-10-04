„Războiul” cartofilor prăjiți în Amsterdam. Un faimos local pune pe jar un cartier exclusivist

Un peisaj dezolant a apărut într-un cartier exclusivist din Amsterdam, după ce un magazin care vinde cartofi prăjiți a devenit viral pe TikTok, se plâng vecinii.

Deranjați de valul mare de turiști, gunoaie și șobolani în zonă, locuitorii spun că viața le-a fost afectată serios de popularitatea localului și au cerut în instanță să îi fie revocată licența de funcționare, relatează The Guardian.



Sute de oameni vin zilnic la Fabel Friet, cunoscut pentru porțiile de cartofi prăjiți servite cu parmezan și maioneză cu trufe.

Cozile se întind de obicei pe podurile și străduțele înguste din centrul capitalei olandeze, care atrage anual milioane de turiști.

Coadă la un magazin în Amsterdam. Sursă foto: Hotel des Images / Alamy / Profimedia

Să mânâci pe stradă este „rușinos”, spun vecinii

19 persoane care locuiesc în apropierea localului s-au plâns în instanță că turiștii blochează circulația, mănâncă pe stradă, lasă în urmă resturi alimentare și au contribuit la apariția pescărușilor și a șobolanilor în zonă.



„Ne aflăm într-un fel de război în care un magazin de cartofi prăjiți foarte nedorit a poluat întreaga zonă”, a spus Thomas van Leeuwen, care locuiește în apropiere.

Turiști în fața localului Fabel Friet din Amsterdam. Sursă foto: Joko / imago stock&people / Profimedia





„A mânca pe stradă este un comportament rușinos. Resturi de mâncare ajung la ușa noastră și maioneza ajunge în frumoasa piatră. Pescărușii s-au stabilit aici ca rezidenți, iar cel mai grav lucru este infestarea cu șobolani”, a reclamat bărbatul.



Localnicii spun că nu existența magazinului este problema, ci faptul că în zonă este un spațiu prea mic pentru un număr atât de de mare de persoane care vin să mănânce cartofi prăjiți.



Ei militează pentru mutarea afacerii într-o locație mai mare, unde clienții vor putea avea loc să stea în interior.



Avocatul municipalității a recunoscut în instanță că autoritățile pot refuza o licență dacă o afacere afectează semnificativ mediul rezidențial. Deși localul respectă obligațiile privind gestionarea cozilor și curățenia, impactul asupra zonei rămâne o problemă, a mai precizat reprezentantul consiliululi municipal.

„Câțiva vecini s-au confruntat cu neplăceri”

Proprietarii Fabel Friet, Abel Klatser și Floris Feilzer, au respins acuzațiile și au precizat că fac eforturi constante pentru a menține curățenia.

Ei au susținut că au angajat o firmă de salubritate care intervine șapte zile pe săptămână, de patru ori pe zi, și că numărul vizitatorilor a scăzut față de vara anului trecut după ce au deschis alte patru locații.

„Câțiva vecini s-au confruntat cu neplăceri, dar altora le place să mănânce cartofi prăjiți”, a spus Gertjan Teeuwen, avocatul lor.

Klatser și Feilzer au spus într-o declarație publică că se simt atacați pe nedrept, în condițiile în care fac tot posibilul să fie buni vecini.

„Fabel Friet este copilul nostru și am pus sufletul și inima în acest proiect”, au spus ei. „Este dureros când oamenii vorbesc negativ despre afacerea noastră”, au mai transmis proprietarii.

Când se dă decizia

Cazul a reaprins dezbaterea despre efectele turismului alimentat de efectul rețelelor de socializare.

Specialiștii spun că fenomenul, numit uneori „urbanism viral”, poate transforma rapid anumite locuri în atracții turistice, punând presiune pe infrastructura locală și alungând clienții tradiționali.

Rogier Havelaar, consilier din partea partidului Apelul Creștin-Democrat, a afirmat că, deși Fabel Friet ar trebui probabil să primească o autorizație pentru un „magazin-vitrină” într-o locație mai potrivită, beneficiile turismului pentru oraș nu ar trebui neglijate.

„Amsterdamul nu ar avea niciodată atâtea muzee, restaurante, locuri de distracție și teatre dacă acestea ar fi destinate doar locuitorilor”, a spus el.

„Amsterdamul ar avea o problemă financiară uriașă dacă turismul ar dispărea”, a spus consilierul, potrivit căruia turismul asigură 70.000 de locuri de muncă în capitala Olandei.

Instanța urmează să se pronunțe în acest caz pe 12 noiembrie.

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