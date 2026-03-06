Războiul din Consiliul Bucureștiului: Ciprian Ciucu a convocat azi o nouă ședință, dar PSD și AUR au anunțat că nu participă

Ședința convocată vineri, începând cu ora 10.00, de primarul Bucureștiului, Ciprian Ciucu, ar putea fi a patra ședință fără cvorum din ultima lună. În ce condiții poate fi dizolvat Consiliul General al Municipiului București?

Contactați de HotNews, consilierii generali PSD și cei ai AUR condiționează participarea la ședința de azi cerând Primăriei și primarului general să elaboreze rapoartele de specialitate pentru proiectele inițiate de aceștia.

Daniel Băluță, președintele PSD București a anunțat deja joi, pe pagina de Facebook a organizației, că grupul consilierilor PSD nu se va prezenta la ședință.

Activitatea Consiliului este blocată

Fără cvorum, primarul General, Ciprian Ciucu, nu își poate face majoritatea anunțată, deoarece un post de consilier general este vacantat, în urma decesului lui Cezar Cobianu, de la REPER, în luna ianuarie. Depunerea jurământului noului consilier se poate face doar dacă ședința are loc și există cvorum. În plus, activitatea Consiliului General este blocată.

Grupul PSD a inițiat două proiecte – transferul mai multor bulevarde de la Primăria Capitalei la Primăria Sectorului 4 și cel care prevede ca bucureștenii să plătească apa caldă doar dacă este furnizată la temperatura din contract.

Consilierii AUR au alte două proiecte – exproprierea celor 12 ha retrocedate în Parcul IOR și Primăria să-și ia angajamentul că va achita la zi obligațiile de plată datorate persoanelor adulte cu handicap.

Cel puțin la nivel oficial, nemulțumirea celor două grupuri politice este că Primăria Capitalei nu a redactat rapoartele de specialitate pentru aceste proiecte, astfel încât acestea să poată fi puse pe ordinea de zi și aprobate legal.

Când se poate dizolva Consiliul General

Situația însă nu poate continua, deoarece, potrivit Codului Administrativ, absența nemotivată la 3 ședințe ordinare consecutive duce la încetarea mandatului consilierului local, înainte de termen.

Deocamdată au absentat de două ori consilierii AUR și PSD și o dată cei de la PNL, USR, PMP, FD.

Tot potrivit Codului administrativ, Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept în următoarele situații:

în cazul în care acesta nu se întruneşte cel puţin într-o şedinţă ordinară sau extraordinară, pe durata a patru luni calendaristice consecutive, deşi a fost convocat conform prevederilor legale;

în cazul în care nu a adoptat nicio hotărâre în 3 şedinţe ordinare sau extraordinare ţinute pe durata a patru luni calendaristice consecutive;

„Primarul, viceprimarul, secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului”, se mai arată în lege.

Ședința de pe 6 martie ar fi a patra fără cvorum.

Cum motivează consilierii PSD absența

Contactat de HotNews, Hazem Kansou, liderul de grup al consilierilor PSD, invocă lipsa rapoartelor de specialitate pe proiectele depuse de partidul său.

„Nu venim pentru că nu am primit rapoartele de specialitate pentru proiectele depuse. Dacă se întâmplă să apară până la ora ședinței, dar nu cred, venim. Este vorba despre proiectul cu termoficarea și cel care vizează transferul bulevardelor. Rapoartele pot fi negative, cu observații, cu discuții, dar nu ne-au dat niciun fel de raport”, a declarat Hazem Kansou.

Acesta spune că săptămâna viitoare consiliera REPER, următoarea aleasă pe listele partidului, ar putea fi validată și absența de la ședințe nu are ca scop împiedicarea formării unei majorități.

„Este dreptul doamnei consilier să fie validată, dacă nu o să fie mâine (n.r. azi) cvorum, în mod cert va fi săptămâna viitoare, nu o să facem jocul acesta, ca să nu fie majoritate. Nici așa domnul Ciucu nu va avea majoritate”, mai spune consilierul PSD.

Daniel Băluță îl numșete „baron” pe Ciprian Ciucu

Daniel Băluță, președintele PSD București, a anunțat și el pagina de Facebook a organizației că aleșii locali din partea PSD vor absenta vineri și a lansat un nou atac la primarul Ciprian Ciucu.

„Nici după o lună de zile, primarul general și aparatul lui nu și-au îndeplinit obligațiile legale, și anume acelea de a redacta, în termen de 3 zile, așa cum prevede Codul administrativ, rapoartele de specialitate, dorind cu tot dinadinsul să perpetueze jaful, bătaia de joc și umilința la care sunt supuși sutele de mii de oameni care au primit apă călâie și au avut caloriferele înghețate în această iarnă. Pentru baronul Ciucu și armata lui de drone kamikaze, însă, nu contează nimic. Vor bani cu orice preț. Nu există cinste, nu există onoare, iar în atare condiții îi asigur pe bucureșteni că vom folosi toate mijloacele necesare pentru a face dreptate, astfel încât oamenii să nu plătească ceea ce nu au primit”, a declarat Băluță.

Ce spun aleșii AUR din București

Consilierii AUR invocă și ei aceleași motive.

„Nu vom participa la ședință fiindcă nu au fost îndeplinite cele 5 puncte pe care le-am solicitat primarului general și consilierilor și dacă nu a fost nici măcar deschidere pentru a fi rezolvate, înseamnă că nu se vrea rezolvarea acestor probleme. Să mergem doar să facem act de prezență, nu vrem”, a declarat pentru HotNews, Ștefan Oprea, liderul consilierilor AUR.

USR acuză jocul politice, „din care noi nu facem parte”

Contactat de HotNews, Cosmin Smighelschi, liderul de grup de la USR, acuză jocuri politice.

„Noi susținem majoritatea creionată de primarul general, Ciprian Ciucu, vrem să se țină ședințele de Consiliu General, fiindcă avem o mulțime de proiecte și pe ordinea de Consiliu General de mâine (n.r. azi), care țin de urgențe din oraș și ne-ar părea foarte rău să nu existe pentru a doua oară majoritate într-o ședință convocată de primarul general. În opinia noastră este un joc politic de negociere cu primarul general, din care noi nu facem parte, și ne-am dori să avem negocieri într-o coaliție extinsă, așa cum am făcut până acum, pe bugetul Capitalei, pentru a susține proiectele de investiții care riscă să fie blocate”, a explicat Smighelschi.

Acesta spune că absețele consilierilor PSD și AUR au ca scop împiedicarea formării unei majorități care să susțină primarul general.

„În mod clar este un tertip folosit, din cauza decesului unuia dintre consilierii de la REPER, și anume faptul că nu se pune pe ordinea de zi jurământul noii colege, nu reușim să avem numărul necesar pentru majoritate. Nefiind 28 de consilieri, ne aflăm în acest blocaj politic, nu avem cvorum și nu putem face o majoritate”, a explicat Smighelschi.

Am încercat să luăm un punct de vedere și de la Andrei Badiu, liderul de grup al PNL, însă acesta nu a putut fi contactat.

Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Cele mai importante proiecte de pe ordinea de zi sunt:

achiziționarea unui audit extern la STB și Termoenergetica;

transferul activității Centrului Cultural Expo Arte la ARCUB;

exproprieri pentru Promenada verde;

prelungirea contractelor de închiriere și actualizarea prețurilor pentru locuințele convenabile;

reglementarea utilizării materialelor pirotehnice în București.



Unde a apărut blocajul

În luna ianuarie, Cezar Cobianu, consilier general din partea REPER, a murit, iar pe 29 ianuarie, Consiliul General a adoptat o hotărâre de încetare a mandatului său și vacantare a postului. La următoarea ședință, trebuia validat un nou consilier din partea REPER, Georgiana Diță. De validarea ei, depinde majoritatea în Consiliul General.

Astfel a început blocajul. PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei au împreună 27 de consilieri. PSD, AUR și PUSL au tot 27. Dacă Georgiana Didiță de la REPER depunea jurământul, atunci PNL, USR, REPER, PMP și Forța Dreptei aveau 28 de consilieri – majoritatea anunțată de primarul Ciprian Ciucu.

În luna februarie, au fost programate 4 ședințe de Consiliu General, dar 3 nu s-au ținut fiindcă nu a fost cvorum, la ședințele convocate de primarul Ciucu a lipsit AUR și PSD, iar la cele convocate de consilierii PSD a lipsit opoziția. La singura ședință CGMB care a avut loc, pe 17 februarie, a fost cvorum, dar proiectul nu a fost pus pe ordinea de zi.

Pentru a exista cvorum este nevoie de 28 de consilieri, dar în acest moment fiecare parte ar doar 27 de consilieri, astfel că ședințele Consiliului General nu se pot desfășura dacă nu se ajunge la o înțelegere.

O nouă ședință convocată de PSD pe 10 martie

Grupul de consilieri PSD a convocat o nouă ședință de Consiliu General pe 10 martie. Deocamdată, pe ordinea de zi sunt doar două proiecte, cel cu gigacaloria și cel cu transferul bulevardelor de la Primăria Capitalei la Sectorul 4.

Daniel Băluță spune însă că va introduce și proiecte care se află pe ordinea de zi a ședinței convocate de primarul Ciprian Ciucu. Mai puțin auditul cerut de Ciucu la STB și depunerea jurământului consilierului general de la Reper, pe postul rămas vacant.

„Ca forță politică responsabilă, Partidul Social Democrat va introduce pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a CGMB de marți, 10 martie a.c., convocată de către consilierii generali ai PSD și PUSL, toate proiectele necesare funcționării Primăriei Municipiului București, alături de cele pe care deja le-a depus”, a anunțat Băluță.



Între timp, REPER a sesizat oficial Instituția Prefectului Municipiului București pentru a debloca situația și a asigura depunerea jurământului de către Georgiana Diță.

„PSD, AUR și PUSL au decis să blocheze administrarea Capitalei. Au o strategie clară de sabotaj politic în Consiliul General al Municipiului București. De săptămâni întregi, această alianță refuză să lase pe ordinea de zi depunerea jurământului de consilier general de către colega noastră, Georgiana Diță. Au lipsit chiar și la ședința convocată pe 26 februarie, pentru a împiedica formarea cvorumului.

În lipsa cvorumului, ședințele nu pot avea loc. Așadar, nu mai sunt discutate și votate propunerile de hotărâri. Iar fără aceste hotărâri, nu există investiții, reforme sau soluții pentru problemele Capitalei.

Miza este una singură: menținerea unui echilibru fragil de putere care permite PSD-AUR să controleze agenda Consiliului”, a scris REPER București pe pagina de Facebook, pe 26 februarie.