Războiul din Iran a provocat o criză în restaurantele din India, care riscă să se închidă

Restaurantele și hotelurile din întreaga Indie au avertizat marți asupra unor perturbări și posibile închideri, pe măsură ce războiul din Iran restrânge aprovizionarea cu gaz pentru gătit (GPL), determinând autoritățile să înființeze un grup de lucru pentru a analiza solicitările industriei, relatează Reuters.

Penuria de combustibil vine în contextul în care războiul dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului a oprit traficul maritim în Golful Persic și în Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la creșterea prețurilor la energie și a costurilor de transport, afectând exporturile și producția unor producători din Golf precum Qatar și Arabia Saudită.

India, al doilea cel mai mare importator de gaz petrolier lichefiat (GPL) din lume, a invocat săptămâna trecută puteri de urgență pentru a ordona rafinăriilor să majoreze producția destinată consumului intern, însă industria ospitalității se confruntă cu dificultăți în obținerea unor cantități suficiente.

„Avem stocuri de GPL pentru două zile. Lucrăm la planuri de rezervă”, a declarat Bert Mueller, fondatorul lanțului de restaurante cu specific mexican „California Burrito”, care are peste 100 de unități, de la Bengaluru și Chennai, în sudul Indiei, până la Delhi și Noida, în nord.

„Economisim gaz și instalăm plite cu inducție în anumite restaurante”, a explicat el.

Guvernul Indiei încearcă să rezolve problema

Ministerul Petrolului din India a declarat că a înființat un grup de lucru pentru a analiza solicitările privind aprovizionarea cu GPL pentru restaurante și alte industrii, după apeluri venite din partea a două organizații ale sectorului.

„Industria restaurantelor depinde în mod predominant de GPL comercial pentru funcționarea sa”, a transmis luni Asociația Națională a Restaurantelor din India (ANRI), care reprezintă peste o jumătate de milion de restaurante.

„Orice întrerupere în acest sens va duce la închideri catastrofale”, a afirmat asociația într-o scrisoare, în timp ce o altă organizație, Federația Asociațiilor Hotelurilor și Restaurantelor din India, a solicitat de asemenea ajutor guvernamental.

Companiile indiene au majorat prețurile la GPL pentru prima dată după aproximativ un an, deoarece războiul din Orientul Mijlociu a dus la scumpirea importurilor care acoperă două treimi din consumul anual de GPL al țării.

Qatar, cel mai mare furnizor de gaz natural lichefiat (GNL) al Indiei, a oprit producția săptămâna trecută după loviturile Iranului asupra unor state din Golf, ca represalii pentru atacurile israeliene și americane împotriva sa.

Penuria de gaz pentru gătit a afectat și „Silicon Valley”-ul Indiei

În Bengaluru, hub-ul tehnologic din sudul țării, supranumit „Silicon Valley”-ul Indiei, mai multe restaurante au declarat că livrările de gaz au scăzut puternic și că se tem că bucătăriile vor fi nevoite să își oprească activitatea dacă situația nu se rezolvă.

„Unul dintre restaurantele noastre nu a primit astăzi butelii de gaz”, a declarat pentru Reuters Manish V. Shetty, care conduce lanțul de restaurante „Udupi Food Hub” din Bengaluru.

„Din fericire, unul dintre furnizorii noștri mai vechi ne-a ajutat”, a adăugat el, spunând însă că asta se datorează doar faptului că lanțul său plătește imediat, nu în condiții de credit de o săptămână sau o lună. „Observăm, de asemenea, o creștere a prețului uleiului de floarea-soarelui pe care îl folosim la gătit”, a deplâns acesta.

Veerendra Kamat, secretarul Asociației Hotelurilor din Bengaluru, a explicat că puține restaurante fac stocuri de butelii de GPL din motive de siguranță, bazându-se în schimb pe înlocuiri frecvente.

„Este o situație foarte gravă. Majoritatea companiilor (de gaz) au încetat să mai facă livrări”, a spus și Ananth Narayan, din filiala din Bengaluru a ANRI, adăugând că chiar și restaurantele care depozitează gaz ar putea rămâne fără rezerve în decurs de una sau două săptămâni.