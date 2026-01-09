„Războiul este din nou la modă. Forța a luat locul diplomației”. Papa Leon, discurs dur la Vatican

Papa Leon a condamnat utilizarea forței militare ca mijloc de atingere a obiectivelor diplomatice, într-un discurs anual neobișnuit de dur privind politica externă, susținut vineri, în care a solicitat și protejarea drepturilor omului în Venezuela, informează Reuters.

Leon, primul papă american, a afirmat că slăbiciunea organizațiilor internaționale în fața conflictelor globale este „un motiv special de îngrijorare”.

„Diplomația care promovează dialogul și caută consensul între toate părțile este înlocuită de o diplomație bazată pe forță”, a declarat Suveranul Ppontif în fața a peste 180 de ambasadori acreditați la Vatican.

Atât ambasadorul SUA, cât și cel al Venezuelei la Sfântul Scaun au fost prezenți la eveniment.

„Principiul stabilit după al Doilea Război Mondial, care interzicea țărilor să folosească forța pentru a încălca frontierele altora, a fost încălcat”, a subliniat papa.

„Războiul este din nou la modă și se răspândește un entuziasm pentru război”, a spus Leon, care a fost ales papă în luna mai.

„Pacea este căutată prin arme”

Referindu-se la răsturnarea de către președintele american Donald Trump, la sfârșitul săptămânii trecute, a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, papa a făcut apel la guvernele lumii să „respecte voința” poporului venezuelean în viitor.

Leon, fostul cardinal american Robert Prevost, a fost misionar în Peru timp de zeci de ani înainte de a deveni papă. El a criticat anterior unele dintre politicile lui Donald Trump, în special în ceea ce privește imigrația, dar nu a menționat numele președintelui SUA în discursul de vineri.

El a spus că națiunile trebuie să „apere drepturile omului și drepturile civile” ale venezuelenilor.

Potrivit papei Leon, „pacea nu mai este căutată ca un dar și un bun dezirabil în sine (…), ci este căutată prin arme, ca condiție pentru afirmarea propriei dominații”, scrie AFP.

„Acest lucru amenință grav statul de drept, care este fundamentul oricărei coexistențe civile pașnice”, a insistat el, fără a menționa numele unei țări.

Ton neobișnuit pentru papa Leon

Leon a adoptat un ton mai moderat și diplomatic în primele opt luni ale pontificatului, însă în discursul de vineri, care a durat 43 de minute, a folosit un ton mai aprins, condamnând ferm conflictele actuale din lume, dar și criticând avortul, eutanasia și nașterile cu ajutorul unei mame surogat.

Într-un limbaj neobișnuit de ferm pentru un pontif, Leon a avertizat, de asemenea, că libertatea de exprimare „se restrânge rapid” în țările occidentale.

„Se dezvoltă un nou limbaj de tip orwellian care, în încercarea de a fi din ce în ce mai incluziv, ajunge să îi excludă pe cei care nu se conformează ideologiilor care îl alimentează”, a spus el.

Papa a criticat, de asemenea, ceea ce a numit „o formă subtilă de discriminare religioasă” suferită de creștinii din Europa și din America.