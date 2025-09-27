Războiul hibrid asupra Europei, un câștig cert pentru Rusia. Care sunt însă riscurile pentru Putin

Fără să tragă un foc de armă, președintele rus Vladimir Putin a reușit în săptămâna aceasta să aducă războiul din Ucraina la milioane de europeni care au fost până acum aproape neafectați de conflict, iar asta fără vreo explozie, ci cu un murmur, scrie Nick Paton Walsh, corespondentul pe securitate internațională al CNN.

Premierul Mette Frederiksen le-a spus, joi seară, danezilor îngrijorați după ce drone au provocat perturbări majore pe mai multe aeroporturi că Europa ar trebui să considere „atacurile hibride mai violente și mai frecvente ca o nouă realitate”. Însă nu a menționat Rusia ca autor direct – poate din lipsă de probe sau pentru că atribuirea unei vini ar servi scopurilor Moscovei.

Riscurile atribuirii vinovăției pentru sabotaje și atacuri

Lipsa de claritate este un simptom al acestor atacuri. Autorul anonim nu poate fi, cel puțin pentru o vreme, numit sau oprit, indiferent de pagube sau de inconvenientele provocate. Iar așteptarea și incertitudinea este un alt simptom. Frederiksen a menționat și un alt motiv pentru atacatorul necunoscut, anume că „vor să nu mai avem încredere în autoritățile noastre”, arată analiza CNN.

Aceeași poveste se desfășoară de-a lungul Europei. Oare chiar a intenționat Rusia să trimită peste 20 de drone în Polonia? Violarea timp de 12 minute a spațiului aerian al Estoniei a fost cauzată de antrenamentul deficitar al piloților ruși, așa cum a sugerat generalul Alexus Grynkewich, comandantul forțelor NATO din Europa, sau este o amplificare a agresiunii Moscovei? Cum poate un atac cibernetic ce a dus la anularea unor curse aeriene în Europa câteva zile mai târziu să fie o simplă coincidență?

După trei zile în care aeroporturile au fost închise și după observarea unei nave militare în apropierea coastelor daneze, cu transponderele închise, oficialii danezi tot nu sunt clari în ceea ce privește autorii atacurilor. Frederiksen a admis riscurile atât ale unor răspunsuri pripite, cât și ale celor tardive. Spionajul militar danez a afirmat joi că nu poate „numi” făptașii, în timp ce șeful poliției de securitate internă, PET, a spus că „riscul de sabotaj rusesc în Danemarca este mare”.

Altfel, Danemarca este transparentă în ceea ce privește amenințarea pe care o reprezintă Putin. A donat Ucrainei avioane F-16, o ajută să construiască drone și se înarmează cu rachete cu rază lungă de acțiune ca parte a eforturilor de descurajare.

Oficialii occidentali se luptă în fiecare zi cu un paradox al războiului hibrid – dacă să atribuie o vină sau nu. Desemnarea adevăratului făptaș – mai ales dacă este vorba despre Rusia – poate să amplifice discordia și anxietatea pe care vor să o reducă? Sau lasă societatea oarbă și nepregătită până în momentul în care acțiuni defensive puternice vor deveni necesare? Este mult mai ușor, politic și ipotetic, să dobori un avion rusesc după ce luni de zile ai învinuit Moscova pentru închiderea aeroporturilor și haosul creat.

Spectrul sabotajului planează asupra Europei

De luni de zile, spectrul sabotajului s-a insinuat în Europa. Marea Britanie, un al susținător fervent al apărării Ucrainei, a avut infractori tineri recrutați de către Rusia și condamnați după prevederile dure ale Legii Securității Naționale pentru incendierea unui depozit cu provizii pentru Ucraina. Poliția britanică a arestat săptămâna trecută un bărbat de 41 de ani și o femeie de 35 de ani în Essex, în virtutea prevederilor aceleiași legi.

Polonia a trimis la închisoare tineri ucraineni pentru incendieri provocate cu ajutorul Rusiei. Softul de la check-inul unui aerport și o grădiniță au fost atacate cibernetic, mai probabil de către grupuri infracționale decât de agenții ai Moscovei. Indiferent de cine este responsabil, răspândirea haosului și a vulnerabilității i-a permis lui Putin să aducă sentimentul unui conflict în extindere la ușa Europei, chiar în momentul în care administrația Trump cere Europei să fie mai responsabilă pentru prorpria ei apărare.

Costurile sprijinului urgent și inevitabil pentru Ucraina se simte mai palpabil în casele europene. Amplifică argumentele celor care vor îmblânzirea lui Putin, ce propun să i se dea ce vrea dacă se oprește, precum și al celor care spun că apetitul Kremlinului pentru agresiune ar crește și că este nevoie de un răspuns hotărât. Iar amenințarea riscă să distragă atenția decidenților politice europeni de la misiunea mai importantă a susținerii frontului din Ucraina. Este un miracol, până la un punct, că ofensiva de vară a Rusiei nu a dus la cucerirea a mai mult teritoriu, însă asalturile asupra orașelor ucrainene sunt neîncetate și se intensifică.

Pentru bugetele de apărare ale Europei, ultimele săptămâni de tulburări hibride au adăugat încă două sarcini costisitoare: o mai mare reziliență a infrastructurii la drone și hackeri și o apărare aerianeă constantă și costisitoare împotriva dronelor rusești și avioanelor care zboară la frontiera estică.

Costul apărării împotriva roiurilor de drone ieftine nu se compară cu eficiența extraordinară a acestei noi amenințări. Un F-35 olandez poate trage cu o rachetă ca să doboare o dronă de polistiren de tip Shahed care zboară în Polonia. Însă acest lucru este nesustenabil pe o perioadă lungă și te pune în situația ciudată de a alege între a nu intercepta intrușii pentru că este prea scump sau să cheltuiești milioane în fiecare lună pentru o apărare robustă de către NATO a spațiului său aerian.

Ce riscuri își asumă Putin

Situația nu este roz nici la Kremlin. Există un risc apreciabil ca sabotorii externalizați să depășească limitele și să ucidă civili într-o țară NATO, mai scrie jurnalistul CNN.

Există un risc ca Rusia să fie învinuită pentru lucruri pe care nu le-a făcut și să ofere o acoperire pentru lărgirea activității de către crima organizată. Există un risc ca firea imprevizibilă a președintelui SUA Donald Trump să provoace o reacție disroporționată față de orice escaladare. Sau ar putea să refuze să reacționeze. Conflictele pe scară largă pornesc de la o lipsă de previzibilitate extinsă.

Iar asta nu este în favoarea lui Putin. Nu este un partizan al riscurilor abrupte. A invadat Ucraina doar după ce i s-a spus că va dura câteva săptămâni să o învingă. Pare să fi escaladat împotriva Kievului și Europei în ultimele săptămâni doar după ce a avut o întâlnire foarte prietenească cu președintele Chinei, Xi Jinping.

Însă deocamdată atacurile hibride, intenționat sau nu, impun costuri asupra europenilor pentru susținerea de către guvernele lor a Ucrainei.

Inconvenientele întârzierilor din aeroporturi, creșterea prețurilor la gaze și atacurile cibernetice sunt comparabile cu cele resimțite de cetățenii obișnuiți din Rusia, țară care a lansat o invazie neprovocată, ucigând în fiecare zi ucraineni nevinovați.

Însă, în ultima lună, Europa a căpătat îngrijorări pentru care nu există un vinovat clar sau o rezolvare ieftină. Distragerea atenției pe termen scurt este în mod cert un câștig pentru Putin, aflat în al patrulea an de război de o importanță existențială pentru el.