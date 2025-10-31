RBL Capitalul românesc 2025: 2 zile. 8 tipuri de capital. 1 perspectivă 360° asupra viitorului României

Fundația Romanian Business Leaders (RBL) organizează cea de-a VI-a ediție a evenimentului RBL Capitalul românesc , care va avea loc pe 12–13 noiembrie 2025, la Crowne Plaza Bucharest Hotel, unde sunt așteptați peste 200 de antreprenori, lideri din mediul de business și experți.

Ediția din acest an, RBL Capitalul românesc 360°, propune un format complet reconfigurat, care privește România dintr-o perspectivă integrată și explorează cele opt forme de capital care definesc o economie modernă, competitivă și sustenabilă: sportiv, cultural, social, artistic, apărare, simbolic, uman și financiar.

Evenimentul reunește antreprenori, lideri de business, economiști, investitori și experți din diverse domenii, pentru două zile de dezbateri, analize aplicate și conversații despre resursele tangibile și intangibile care definesc prezentul și viitorul României.

„România are nevoie de o privire completă asupra resurselor care îi pot determina viitorul. Nu mai putem vorbi doar despre capital financiar, ci și despre reputație, oameni, inovație, cultură sau încredere. RBL Capitalul românesc este suma tuturor acestor forțe, iar perspectiva 360° este o invitație la dialog, colaborare și acțiune comună, pentru capitalizarea tuturor energiilor cu care putem construi o țară mai bună”, a declarat Sergiu Neguț, Președinte Romanian Business Leaders.

Un format extins, o viziune integrată

După cinci ediții axate pe capitalul financiar și instrumente de creștere, RBL Capitalul românesc 2025 aduce o abordare mai amplă, care conectează perspectivele economice, sociale, culturale și umane într-un dialog comun despre sustenabilitatea și competitivitatea României.

Agenda cuprinde keynote-uri inspiraționale, paneluri de dialog și discuții aplicate cu lideri din mediul public și privat.

Ediția se deschide cu intervenția lui Sergiu Neguț, Președinte Romanian Business Leaders, despre rolul comunității de lideri și transformarea ideilor în proiecte concrete pentru România. Urmează o dezbatere aplicată despre viitorul buget european, moderată de Iulia Manole (Public Affairs Manager RBL), alături de Tánczos Barna, (Vicepremierul României), Alexandru Nazare (Ministrul Finanțelor), Mihai Jurca (Șeful Cancelariei Primului Ministru) și Marius Cara (Șeful Băncii Europene de Investiții în România), care vor explica direcțiile strategice de finanțare și oportunitățile pentru antreprenori în domenii precum digitalizare, inteligență artificială și competitivitate.

Nina Urman, Executive Coach și facilitator YPO, va susține o sesiune despre leadership autentic și inteligență emoțională, iar după-amiaza va fi dedicată capitalurilor care definesc identitatea și coeziunea socială.

Virgil Stănescu (Președinte Sports HUB) moderează sesiunea dedicată capitalului sportiv, alături de Vadim Fîntînari (Chief AI Office RebelDot), Mihai Cotos (CEO Digital Crusade) și Alex Glăvan, alpinist & activist, explorând paralelele dintre performanța sportivă și cea antreprenorială.

Discuția despre capitalul cultural, moderată de Anca Rarău (Managing Partner Brandocracy), îi aduce pe scenă pe Cristian Hordilă (Festival Manager TIFF), Aurel Bernat (Director Executiv Instituții Financiare & Relația cu Investitorii Banca Transilvania) și Alexandru Dincovici (Director General RBL), într-un dialog despre cum cultura și industriile creative generează valoare economică și vizibilitate internațională.

Antropologul Andrei Colțea va discuta despre capitalul social și rolul acestuia în reconstruirea încrederii și dialogului într-o societate fragmentată, iar ziua se va încheia cu reflecții despre capitalul artistic, ca forță de coeziune, inovație și inspirație în comunități.

A doua zi este dedicată capitalurilor care stimulează inovația și competitivitatea. Panelul despre capitalul de apărare, moderat de Laura Florea (Owner Point PA & PR), îi reunește pe Marian Ivănescu (General Manager Interactive Software), Cristian Herghelegiu (CEO Dendrio), Cătălin Podaru (Fondator & CEO Leviatan Group) și Tudor Grecu (CEE Head of Defence și Head of Advisory in Romania KPMG), într-un dialog despre colaborarea public–privat și accesul la finanțări europene.

Loredana Saru (Strategic Partner Take Five) va aborda tema capitalului simbolic, despre cum reputația și imaginea devin monedă strategică în business.

Discuțiile despre capitalul uman, moderate de Claudia Indreica (CEO Psihoselect), îi aduc împreună pe Dragoș Petrescu (Președinte City Grill Group), Ovidiu Robotin (CFO Qubiz) și Bogdan Ivănel (Fondator & CEO Code for Romania & În Primul Rând România), într-un dialog despre investiția în oameni ca strategie de business și sursă de reziliență socială.

Ediția se încheie cu o privire asupra capitalului financiar și sesiunea „Puterea capitalului și inversarea puterilor în lume”, susținută de James Mazeau, economist UBS Global Wealth Management, care va analiza redistribuirea globală a capitalului și apariția noilor centre de influență economică.

Prin aceste intervenții, RBL Capitalul românesc 360° devine locul unde liderii care influențează economia, societatea și cultura oferă o perspectivă completă asupra resurselor capabile să repoziționeze România ca economie emergentă solidă și competitivă.

8 tipuri de capital care conturează viitorul României

Capitalul sportiv aduce în prim-plan lecțiile disciplinei, ale perseverenței și ale performanței aplicate în mediul de business. Sportul este analizat ca instrument de brand național, educație socială și dezvoltare economică.

Capitalul cultural explorează modul în care industriile creative, precum cinematografia, artele sau patrimoniul, generează valoare economică, turistică și de imagine. Cultura devine astfel nu doar expresie identitară, ci și un instrument de creștere.

Capitalul social pune accent pe încredere, dialog și colaborare. Într-un context marcat de polarizare și fragmentare, legăturile comunitare devin resurse strategice care susțin stabilitatea și coeziunea socială, esențiale pentru dezvoltare pe termen lung.

Capitalul artistic completează această dimensiune, aducând în discuție rolul artei în stimularea inovației și în consolidarea identității colective. Arta devine un catalizator pentru creativitate, empatie și coeziune socială.

Capitalul de apărare analizează modul în care România își poate consolida poziția în lanțul valoric european al industriei de apărare, trecând de la execuție la inovație strategică.

Capitalul simbolic evidențiază forța reputației, a imaginii și a brandului în construirea încrederii și a avantajului competitiv. Într-o economie globală în care percepția poate valora cât o cifră de bilanț, reputația devine un activ strategic.

Capitalul uman rămâne nucleul oricărui progres. Discuțiile se concentrează pe motivația, sensul și dezvoltarea profesională a angajaților, pe investițiile în oameni ca strategie de business și pe adaptarea la schimbările rapide ale pieței muncii.

Capitalul financiar închide cercul prin perspectiva investițiilor inteligente, a alinierii dintre capitalul privat, instituțional și guvernamental și a rolului acestuia în stimularea creșterii durabile și a inovației.

De la idee la impact. De la impact la schimbare.

Evenimentul este structurat în două zile tematice

Prima zi explorează capitalurile care definesc identitatea, reputația și coeziunea socială: simbolic, social, cultural și artistic, în timp ce cea de-a doua zi este dedicată dimensiunilor care stimulează creșterea sustenabilă și competitivitatea: apărare, sportiv, uman și financiar.

Pe parcursul celor două zile, participanții vor avea ocazia să interacționeze cu lideri vizionari, să descopere studii de caz relevante și să participe la conversații aplicate despre modul în care resursele României pot fi valorificate inteligent, prin colaborare, încredere și viziune comună.

Cum poți participa

Participarea la RBL Capitalul românesc 360° se realizează prin înscrierea pe site-ul oficial al fundației: www.rbls.ro/rbl-capitalul-romanesc .

Susținătorii comunității RBL pot achiziționa biletul RBL Pathway , care oferă acces complet la două dintre cele mai importante evenimente RBL, RBL Capitalul românesc 2025 și RBL Summit 2026.

Mai multe detalii despre eveniment pot fi obținute pe adresa evenimente@rbls.ro .

Cum poți obține acreditare media

Jurnaliștii și creatorii de conținut interesați să participe la eveniment sunt invitați să solicite acreditare media prin completarea formularului de acreditare .

După completarea formularului, un reprezentant al Departamentului de comunicare RBL va reveni cu confirmarea acreditării și detaliile logistice necesare. Pentru întrebări suplimentare sau clarificări, ne poți scrie la alexandra.duica@rbls.ro .

Despre Romanian Business Leaders

Fundația Romanian Business Leaders este o organizație a antreprenorilor și intraprenorilor imparțială, apolitică nepartizană, care dezvoltă proiecte cu impact social și care susține o societate bazată pe democrație liberală, integrată pe deplin și solidară cu familia sa europeană. RBL este vocea și vehiculul de acțiune al liderilor din mediul privat de business și din cel asociativ pentru dezvoltarea unei Românii în care generațiile viitoare să își dorească să trăiască. Misiunea RBL este ca România să devină o țară mai bună, protejând piața liberă pentru afacerile responsabile și, în felul acesta, pentru toți românii. Totodată, RBL își asumă rolul de a susține contribuția României la performanța economică a Uniunii Europene. Proiectele Fundației se subscriu celor trei domenii pe care comunitatea RBL le consideră importante pentru schimbarea și dezvoltarea societății: antreprenoriat, educație și bună guvernare. Acestea sunt inițiate și dezvoltate pe bază de voluntariat de cei peste 500 de membri ai comunității RBL din București și cele 7 filiale locale. Mai multe pe www.rbls.ro.

