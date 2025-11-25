Reacția AUR după decizia CCR de marți. „Este esențial ca statul să nu devină gestionar forțat al economiilor oamenilor”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a avut o primă reacție după decizia Curții Constituționale a României (CCR) de a respinge legea privind plata pensiilor private, decizie pe care partidul din opoziție a descris-o drept „o confirmare a faptului că legea votată de majoritatea PSD, PNL, USR şi UDMR a fost construită defectuos şi cu riscuri majore pentru drepturile financiare ale cetăţenilor”, transmite News.ro.

Comunicatul vine în contextul în care CCR a anunțat că a admis sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție și de AUR împotriva legii care prevedea că, după pensionare, românii vor putea retrage din fondurile private de pensii maximum 30% din sumă, iar restul banilor se vor putea plăti lunar timp de cel mult 8 ani. Surse din cadrul instituției au declarat pentru HotNews că legea a fost respinsă din cauza articolului care stabilea că bolnavii de cancer pot să își scoată toți banii acumulați în fondul de pensie privată.

„Chiar dacă această instituţie a generat numeroase controverse în ultimele luni şi a afectat încrederea românilor prin decizii greu de explicat, realitatea este una clară: legea promovată de PSD, PNL, USR şi UDMR încălca dreptul cetăţenilor de a avea acces la propriile contribuţii, iar acest lucru nu a putut fi ignorat”, a declarat AUR în comunicatul de marți.

„Statul să nu devină gestionar forţat al economiilor oamenilor”

Potrivit partidului din opoziție, decizia CCR „arată că, atunci când legislaţia contrazice prevederile constituţionale, ea poate fi corectată, indiferent de cine se află la putere”.

„AUR va continua să verifice cu atenţie toate proiectele legislative care privesc fondurile private ale cetăţenilor şi să intervină ori de câte ori dreptul de proprietate este pus în pericol. Pentru noi este esenţial ca statul să nu devină gestionar forţat al economiilor oamenilor. Banii românilor trebuie să rămână ai românilor, iar orice tentativă de a limita accesul la aceste contribuţii va găsi AUR în opoziţie fermă”, a conchis AUR.